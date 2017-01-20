النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 5591 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 5238 خلال الـ24 ساعة الماضية

دولة عربية تعدّ خطة لاصطياد وقنص الخنازير للحد من أعدادها المتزايدة

بهدف إعادة التوازن الطبيعي للمناطق المتضررة ووقف مخاطرها على السكان

بهدف إعادة التوازن الطبيعي للمناطق المتضررة، أعدّت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في المغرب مخطط وطني لضبط أعداد الخنازير البرية.

وفي ردّ من الوزارة على سؤال كتابي من مجموعة نيابية تنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، أفيد بأنه في موسم القنص الحالي جرى "تحديد برنامج وطني يضم 360 نقطة سوداء، برمجت على إثره 1600 إحاشة للخنزير والتي شرع في إنجازها"، ويقصد بالإحاشة قنص الخنازير البرية.

ولفتت الوزارة في هذا السياق أيضاً وفق صحيفة "هسبريس" إلى أنه "تم استعمال الفخاخ في الأماكن التي لم تنجح بها الإحاشات، لافتةً إلى أن هذه التجربة شملت مناطق توجد بتزنيت وضواحي الرباط وغابات مجاورة لمدينة طنجة، حيث أسفر استعمال هذه الفخاخ عن نتائج إيجابية، مقارنةً مع الإحاشات، وينتظر أن يتم تعميم هذه التجربة في مناطق أخرى من المملكة".

علاوة على ذلك، اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في المغرب "مجموعة من التدابير لتسهيل عملية تنظيم إحاشات الخنزير البري، عبر المرور من نظام الترخيص الإداري المعمول به، إلى نظام يعتمد على التصريح القبلي للمرتفقين".

وجرى أيضاً بهذا الشأن "تمكين القناصة المتطوعين ومؤجري حق القنص ومالكي ومستغلي الأراضي الموجودة داخل النقط السوداء الراغبين في إنجاز عمليات تنظيم أعداد الخنزير البري من التصريح القبلي وبكيفية إلكترونية في الموقع الإلكتروني لقطاع المياه والغابات، في إطار برنامج معد سلفا وقبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إنجاز الإحاشة".

يشار إلى أن عدة مناطق في المغرب "تعاني من تكاثر أعداد الخنزير البري، وهو ما يشكل خطرا على السكان المحليين وعلى ممتلكاتهم"

ويسعى قطاع المياه والغابات في المغرب "إلى تنظيم عمليات إحاشات سنوية، من أجل الضبط والتحكم في أعداد هذا النوع من الحيوانات المصنف ضمن الحيوانات الضارة".

الرئيسية/ محطات

اعلان
دولة عربية تعدّ خطة لاصطياد وقنص الخنازير للحد من أعدادها المتزايدة
سبق

بهدف إعادة التوازن الطبيعي للمناطق المتضررة، أعدّت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في المغرب مخطط وطني لضبط أعداد الخنازير البرية.

وفي ردّ من الوزارة على سؤال كتابي من مجموعة نيابية تنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، أفيد بأنه في موسم القنص الحالي جرى "تحديد برنامج وطني يضم 360 نقطة سوداء، برمجت على إثره 1600 إحاشة للخنزير والتي شرع في إنجازها"، ويقصد بالإحاشة قنص الخنازير البرية.

ولفتت الوزارة في هذا السياق أيضاً وفق صحيفة "هسبريس" إلى أنه "تم استعمال الفخاخ في الأماكن التي لم تنجح بها الإحاشات، لافتةً إلى أن هذه التجربة شملت مناطق توجد بتزنيت وضواحي الرباط وغابات مجاورة لمدينة طنجة، حيث أسفر استعمال هذه الفخاخ عن نتائج إيجابية، مقارنةً مع الإحاشات، وينتظر أن يتم تعميم هذه التجربة في مناطق أخرى من المملكة".

علاوة على ذلك، اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في المغرب "مجموعة من التدابير لتسهيل عملية تنظيم إحاشات الخنزير البري، عبر المرور من نظام الترخيص الإداري المعمول به، إلى نظام يعتمد على التصريح القبلي للمرتفقين".

وجرى أيضاً بهذا الشأن "تمكين القناصة المتطوعين ومؤجري حق القنص ومالكي ومستغلي الأراضي الموجودة داخل النقط السوداء الراغبين في إنجاز عمليات تنظيم أعداد الخنزير البري من التصريح القبلي وبكيفية إلكترونية في الموقع الإلكتروني لقطاع المياه والغابات، في إطار برنامج معد سلفا وقبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إنجاز الإحاشة".

يشار إلى أن عدة مناطق في المغرب "تعاني من تكاثر أعداد الخنزير البري، وهو ما يشكل خطرا على السكان المحليين وعلى ممتلكاتهم"

ويسعى قطاع المياه والغابات في المغرب "إلى تنظيم عمليات إحاشات سنوية، من أجل الضبط والتحكم في أعداد هذا النوع من الحيوانات المصنف ضمن الحيوانات الضارة".

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
12:45 PM

دولة عربية تعدّ خطة لاصطياد وقنص الخنازير للحد من أعدادها المتزايدة

بهدف إعادة التوازن الطبيعي للمناطق المتضررة ووقف مخاطرها على السكان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,175

بهدف إعادة التوازن الطبيعي للمناطق المتضررة، أعدّت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في المغرب مخطط وطني لضبط أعداد الخنازير البرية.

وفي ردّ من الوزارة على سؤال كتابي من مجموعة نيابية تنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، أفيد بأنه في موسم القنص الحالي جرى "تحديد برنامج وطني يضم 360 نقطة سوداء، برمجت على إثره 1600 إحاشة للخنزير والتي شرع في إنجازها"، ويقصد بالإحاشة قنص الخنازير البرية.

ولفتت الوزارة في هذا السياق أيضاً وفق صحيفة "هسبريس" إلى أنه "تم استعمال الفخاخ في الأماكن التي لم تنجح بها الإحاشات، لافتةً إلى أن هذه التجربة شملت مناطق توجد بتزنيت وضواحي الرباط وغابات مجاورة لمدينة طنجة، حيث أسفر استعمال هذه الفخاخ عن نتائج إيجابية، مقارنةً مع الإحاشات، وينتظر أن يتم تعميم هذه التجربة في مناطق أخرى من المملكة".

علاوة على ذلك، اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في المغرب "مجموعة من التدابير لتسهيل عملية تنظيم إحاشات الخنزير البري، عبر المرور من نظام الترخيص الإداري المعمول به، إلى نظام يعتمد على التصريح القبلي للمرتفقين".

وجرى أيضاً بهذا الشأن "تمكين القناصة المتطوعين ومؤجري حق القنص ومالكي ومستغلي الأراضي الموجودة داخل النقط السوداء الراغبين في إنجاز عمليات تنظيم أعداد الخنزير البري من التصريح القبلي وبكيفية إلكترونية في الموقع الإلكتروني لقطاع المياه والغابات، في إطار برنامج معد سلفا وقبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إنجاز الإحاشة".

يشار إلى أن عدة مناطق في المغرب "تعاني من تكاثر أعداد الخنزير البري، وهو ما يشكل خطرا على السكان المحليين وعلى ممتلكاتهم"

ويسعى قطاع المياه والغابات في المغرب "إلى تنظيم عمليات إحاشات سنوية، من أجل الضبط والتحكم في أعداد هذا النوع من الحيوانات المصنف ضمن الحيوانات الضارة".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,740
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,582
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,855
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,724

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة