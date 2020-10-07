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"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة

لخفض الإحالات للمستشفيات.. أخصائيون واستشاريون مُعَيّنون حديثًا في طب الأسرة

شرعت الشؤون الصحية بالطائف، في دعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة؛ حيث تم توجيه جميع الأطباء من مقيمين وأخصائيين واستشاريين في طب الأسرة المعينين حديثًا، للمراكز الصحية؛ دعمًا لزملائهم من نفس التخصص الموجودين بمركز الرعاية الصحية الأولية.

وتستهدف المبادرة عيادة طب الأسرة للإسهام بأثر كبير في خفض الإحالات للمستشفيات لمرضى الأمراض المزمنة، وتقليل العبء على المستفيدين من الخدمة وتجويده، كما سيتم تفعيل العديد من العيادات الاستشارية والتخصصية.

وجاءت هذه المبادرة بعد إعادة ارتباط المراكز الصحية بإدارة الصحة العامة حديثًا؛ بغرض التركيز على نوعيه الخدمة التي تقدّمها المراكز الصحية، وترتكز على الجانب الوقائي بشكل كبير جدًّا والعلاجي كذلك.

يُذكر أنه منذ عملية الربط بالصحة العامة؛ تم إعداد الخطط المستقبلية التي تتواءم مع الخدمات الصحية والعديد من المشاريع والمبادرات التي سيلمسها المراجع قريبًا.

الشؤون الصحية بالطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة
سبق

شرعت الشؤون الصحية بالطائف، في دعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة؛ حيث تم توجيه جميع الأطباء من مقيمين وأخصائيين واستشاريين في طب الأسرة المعينين حديثًا، للمراكز الصحية؛ دعمًا لزملائهم من نفس التخصص الموجودين بمركز الرعاية الصحية الأولية.

وتستهدف المبادرة عيادة طب الأسرة للإسهام بأثر كبير في خفض الإحالات للمستشفيات لمرضى الأمراض المزمنة، وتقليل العبء على المستفيدين من الخدمة وتجويده، كما سيتم تفعيل العديد من العيادات الاستشارية والتخصصية.

وجاءت هذه المبادرة بعد إعادة ارتباط المراكز الصحية بإدارة الصحة العامة حديثًا؛ بغرض التركيز على نوعيه الخدمة التي تقدّمها المراكز الصحية، وترتكز على الجانب الوقائي بشكل كبير جدًّا والعلاجي كذلك.

يُذكر أنه منذ عملية الربط بالصحة العامة؛ تم إعداد الخطط المستقبلية التي تتواءم مع الخدمات الصحية والعديد من المشاريع والمبادرات التي سيلمسها المراجع قريبًا.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
10:26 AM

"صحة الطائف" تدعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة

لخفض الإحالات للمستشفيات.. أخصائيون واستشاريون مُعَيّنون حديثًا في طب الأسرة

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متعب البقمي - الطائف
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شرعت الشؤون الصحية بالطائف، في دعم المراكز الصحية بالكوادر الطبية المتخصصة؛ حيث تم توجيه جميع الأطباء من مقيمين وأخصائيين واستشاريين في طب الأسرة المعينين حديثًا، للمراكز الصحية؛ دعمًا لزملائهم من نفس التخصص الموجودين بمركز الرعاية الصحية الأولية.

وتستهدف المبادرة عيادة طب الأسرة للإسهام بأثر كبير في خفض الإحالات للمستشفيات لمرضى الأمراض المزمنة، وتقليل العبء على المستفيدين من الخدمة وتجويده، كما سيتم تفعيل العديد من العيادات الاستشارية والتخصصية.

وجاءت هذه المبادرة بعد إعادة ارتباط المراكز الصحية بإدارة الصحة العامة حديثًا؛ بغرض التركيز على نوعيه الخدمة التي تقدّمها المراكز الصحية، وترتكز على الجانب الوقائي بشكل كبير جدًّا والعلاجي كذلك.

يُذكر أنه منذ عملية الربط بالصحة العامة؛ تم إعداد الخطط المستقبلية التي تتواءم مع الخدمات الصحية والعديد من المشاريع والمبادرات التي سيلمسها المراجع قريبًا.

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