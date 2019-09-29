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افتتاح أكبر مسجد في غرب إفريقيا بالسنغال

بكلفة بلغت 30 مليون يورو .. استغرق البناء 7 سنوات

اُفتتح بالعاصمة السنغالية دكار، مسجد "مسالك الجنان" الذي يعد أكبر مسجد في غرب إفريقيا، بكلفة بلغت 30 مليون يورو.

حضر حفل الافتتاح الرئيس السنغالي ماكي سال؛ والرئيس السنغالي السابق عبد الله واد، وعلماء دين، ومسؤولون، ومئات الآلاف من المواطنين.

الجدير بالذكر أن بناء المسجد استغرق نحو سبع سنوات، حيث بُني على مساحة 6 هكتارات، ويتسع لـ 10 آلاف مصلٍ في القسم الداخلي، و20 ألفاً في الساحة الخارجية.

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افتتاح أكبر مسجد في غرب إفريقيا بالسنغال
سبق

اُفتتح بالعاصمة السنغالية دكار، مسجد "مسالك الجنان" الذي يعد أكبر مسجد في غرب إفريقيا، بكلفة بلغت 30 مليون يورو.

حضر حفل الافتتاح الرئيس السنغالي ماكي سال؛ والرئيس السنغالي السابق عبد الله واد، وعلماء دين، ومسؤولون، ومئات الآلاف من المواطنين.

الجدير بالذكر أن بناء المسجد استغرق نحو سبع سنوات، حيث بُني على مساحة 6 هكتارات، ويتسع لـ 10 آلاف مصلٍ في القسم الداخلي، و20 ألفاً في الساحة الخارجية.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
08:33 AM

افتتاح أكبر مسجد في غرب إفريقيا بالسنغال

بكلفة بلغت 30 مليون يورو .. استغرق البناء 7 سنوات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اُفتتح بالعاصمة السنغالية دكار، مسجد "مسالك الجنان" الذي يعد أكبر مسجد في غرب إفريقيا، بكلفة بلغت 30 مليون يورو.

حضر حفل الافتتاح الرئيس السنغالي ماكي سال؛ والرئيس السنغالي السابق عبد الله واد، وعلماء دين، ومسؤولون، ومئات الآلاف من المواطنين.

الجدير بالذكر أن بناء المسجد استغرق نحو سبع سنوات، حيث بُني على مساحة 6 هكتارات، ويتسع لـ 10 آلاف مصلٍ في القسم الداخلي، و20 ألفاً في الساحة الخارجية.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,171
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,234
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