"نواف بن فيصل": بلادنا تعيش فرحة بذكرى غالية.. ودول العالم تقف احتراماً لنا

رفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

قال الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز في كلمته بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين: "تعيش بلادنا فرحة بذكرى غالية علينا وهي توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- الذي استطاع جمع شتات هذه الأرض، وأرسى وحدتها وحرص على التآخي والتلاحم بين أبناء هذه البلاد الطاهرة بهدي من الشريعة السمحاء حتى اتخذت المملكة بحمد الله موقعاً ريادياً بين الأمم ليس فقط لأنها مهبط الوحي وحاضنة وخادمة للحرمين الشريفين ومأوى أفئدة المسلمين في جميع بقاع المعمورة، بل وأيضاً مكانتها وتأثيرها السياسي والاقتصادي الذي يؤثر على كثير من مجريات الأمور في العالم، استطاع الموحد الملك عبدالعزيز بعد توفيق الله وبقيادته الحكيمة أن يجعل من هذا الوطن مثالاً يُقتدى به في وحدته السياسية ومقدرته على تجاوز كل العقبات؛ من أجل النهوض والأخذ بأسباب الحضارة المعاصرة، وسار على نهجه أبناؤه الملوك سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله (رحمهم الله) حتى حمل الأمانة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) وسمو ولي عهده الامين الذين واصلوا البذل والعطاء من أجل استكمال المسيرة في كل مناحي الحياة؛ من أجل العمل على إيجاد مستويات متقدمة من التطور الحضاري والاقتصادي والتعليمي والثقافي لنا كشعب سعودي إلى جانب إيجاد مكانة لمملكتنا الغالية سياسياً واقتصادياً بين دول العالم والذي تقف بكل احترام وتقدير لهذا الوطن ولقيادته وشعبه الأصيل.

وقال:‎ أرفع أسمى التهاني لمقام مولاي ووالدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ولحكومتنا الرشيدة والشعب السعودي النبيل بعيدنا الوطني التسعين، وأسأل الله أن يعيده علينا ووطننا ونحن في نماء مُستمر.