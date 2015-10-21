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رئيس الوزراء اليمني: اتفاق الرياض استوعب المصالح المشروعة لجميع الأطراف

أكد أنه يقطع الطريق على أي محاولات لتهديد الاستقرار بالمحافظات المحررة

جدد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، التشديد على أن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه يحتل أولوية قصوى.

وقال خلال اجتماع افتراضي مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، إن اتفاق الرياض استوعب المصالح المشروعة لجميع الأطراف، إضافة إلى تضمنه إصلاحات ضرورية وتوحيد كل القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لوائها، ويقطع الطريق على أي محاولات لإثارة الفوضى وتهديد الاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد المسؤول اليمني، أن تنفيذ اتفاق الرياض هو المسار السليم لتمكين مؤسسات الدولة وجهودها لتثبيت الاستقرار والقيام بمسؤولياتها وتحسين الأداء الاقتصادي في المجالات كافة وتكثيف الجهود لمواجهة المخاطر الحقيقية والإشكاليات القائمة واستغلال الإمكانات والموارد الاقتصادية لرفع الإيرادات، وتحسين البيئة الاستثمارية.

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رئيس الوزراء اليمني: اتفاق الرياض استوعب المصالح المشروعة لجميع الأطراف
سبق

جدد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، التشديد على أن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه يحتل أولوية قصوى.

وقال خلال اجتماع افتراضي مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، إن اتفاق الرياض استوعب المصالح المشروعة لجميع الأطراف، إضافة إلى تضمنه إصلاحات ضرورية وتوحيد كل القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لوائها، ويقطع الطريق على أي محاولات لإثارة الفوضى وتهديد الاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد المسؤول اليمني، أن تنفيذ اتفاق الرياض هو المسار السليم لتمكين مؤسسات الدولة وجهودها لتثبيت الاستقرار والقيام بمسؤولياتها وتحسين الأداء الاقتصادي في المجالات كافة وتكثيف الجهود لمواجهة المخاطر الحقيقية والإشكاليات القائمة واستغلال الإمكانات والموارد الاقتصادية لرفع الإيرادات، وتحسين البيئة الاستثمارية.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
01:15 AM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
01:45 AM

رئيس الوزراء اليمني: اتفاق الرياض استوعب المصالح المشروعة لجميع الأطراف

أكد أنه يقطع الطريق على أي محاولات لتهديد الاستقرار بالمحافظات المحررة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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جدد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، التشديد على أن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه يحتل أولوية قصوى.

وقال خلال اجتماع افتراضي مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، إن اتفاق الرياض استوعب المصالح المشروعة لجميع الأطراف، إضافة إلى تضمنه إصلاحات ضرورية وتوحيد كل القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لوائها، ويقطع الطريق على أي محاولات لإثارة الفوضى وتهديد الاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد المسؤول اليمني، أن تنفيذ اتفاق الرياض هو المسار السليم لتمكين مؤسسات الدولة وجهودها لتثبيت الاستقرار والقيام بمسؤولياتها وتحسين الأداء الاقتصادي في المجالات كافة وتكثيف الجهود لمواجهة المخاطر الحقيقية والإشكاليات القائمة واستغلال الإمكانات والموارد الاقتصادية لرفع الإيرادات، وتحسين البيئة الاستثمارية.

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