‬بالصور.. أندونيسيان يسافران إلى السعودية بالدراجة الهوائية

لزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي.. وتستغرق الرحلة 7 أشهر

انطلق مواطنان إندونيسيان خلال الأسبوع الجاري من مدينة باليمبانج أكبر مدن جزيرة سومطرة الإندونيسية، إلى المملكة العربية السعودية، عبر دراجتيهما؛ لزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي .

وأشارت تقارير إندونيسية إلى أن جوناوان ومحمد فؤاد سيقطعان مسافة تقدر بنحو 12500 كلم عن طريق البر و750 كلم عن طريق البحر، وتستمر رحلتهما إلى السعودية 7 أشهر.