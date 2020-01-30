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"التعليم": تأكيد صحة البيانات بـ"نور" مهمة للدخول بحركة نقل شاغلي الوظائف

من التخصص و"المزدوج" وتاريخ المباشرة إلى المعدل التراكمي و"عام التخرج"

أكدت وزارة التعليم أهمية تأكيد صحة البيانات في النظام الإلكتروني "نور" للدخول في حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية.

وتشمل البيانات "التخصص" الذي يتم اعتماده من واقع المؤهل الذي تم التعيين عليه أو تم التحسين عليه، و"التخصص المزدوج" مثل الرياضيات والعلوم؛ يكون حسب التخصص الذي تم التعيين عليه وفق قرار التعيين.

ولفتت الوزارة إلى أن "تاريخ المباشرة" يتم اعتماده من أول مباشرة للمعلم بالجهة التعليمية المعيّن فيها كمعلم أو معلمة بعد صدور القرار، وأول مباشرة للمعلم في الجهة التعليمية خارج الوزارة المنقولة خدماتهم منها لوزارة التعليم كمعلمي وزارة الدفاع أو وزارة الحرس الوطني، أما المنقولة خدماتهم للكادر التعليمي يدوّن لهم تاريخ المباشرة بعد صدور قرار التعيين كمعلم في التعليم العام.

وتراعي وزارة التعليم ضمن أولوياتها "المعدّل التراكمي"، وذلك من واقع وثيقة التخرّج للمؤهل الذي تم التعيين عليه أو تم التحسين عليه.

وتوضح وزارة التعليم أن (عام التخرج) يرصد من واقع وثيقة التخرّج للمؤهل الذي تم التعيين عليه، أو تم التحسين عليه.

وزارة التعليم النظام الإلكتروني نور نور حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم": تأكيد صحة البيانات بـ"نور" مهمة للدخول بحركة نقل شاغلي الوظائف
سبق

أكدت وزارة التعليم أهمية تأكيد صحة البيانات في النظام الإلكتروني "نور" للدخول في حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية.

وتشمل البيانات "التخصص" الذي يتم اعتماده من واقع المؤهل الذي تم التعيين عليه أو تم التحسين عليه، و"التخصص المزدوج" مثل الرياضيات والعلوم؛ يكون حسب التخصص الذي تم التعيين عليه وفق قرار التعيين.

ولفتت الوزارة إلى أن "تاريخ المباشرة" يتم اعتماده من أول مباشرة للمعلم بالجهة التعليمية المعيّن فيها كمعلم أو معلمة بعد صدور القرار، وأول مباشرة للمعلم في الجهة التعليمية خارج الوزارة المنقولة خدماتهم منها لوزارة التعليم كمعلمي وزارة الدفاع أو وزارة الحرس الوطني، أما المنقولة خدماتهم للكادر التعليمي يدوّن لهم تاريخ المباشرة بعد صدور قرار التعيين كمعلم في التعليم العام.

وتراعي وزارة التعليم ضمن أولوياتها "المعدّل التراكمي"، وذلك من واقع وثيقة التخرّج للمؤهل الذي تم التعيين عليه أو تم التحسين عليه.

وتوضح وزارة التعليم أن (عام التخرج) يرصد من واقع وثيقة التخرّج للمؤهل الذي تم التعيين عليه، أو تم التحسين عليه.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
11:19 AM

"التعليم": تأكيد صحة البيانات بـ"نور" مهمة للدخول بحركة نقل شاغلي الوظائف

من التخصص و"المزدوج" وتاريخ المباشرة إلى المعدل التراكمي و"عام التخرج"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,961

أكدت وزارة التعليم أهمية تأكيد صحة البيانات في النظام الإلكتروني "نور" للدخول في حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية.

وتشمل البيانات "التخصص" الذي يتم اعتماده من واقع المؤهل الذي تم التعيين عليه أو تم التحسين عليه، و"التخصص المزدوج" مثل الرياضيات والعلوم؛ يكون حسب التخصص الذي تم التعيين عليه وفق قرار التعيين.

ولفتت الوزارة إلى أن "تاريخ المباشرة" يتم اعتماده من أول مباشرة للمعلم بالجهة التعليمية المعيّن فيها كمعلم أو معلمة بعد صدور القرار، وأول مباشرة للمعلم في الجهة التعليمية خارج الوزارة المنقولة خدماتهم منها لوزارة التعليم كمعلمي وزارة الدفاع أو وزارة الحرس الوطني، أما المنقولة خدماتهم للكادر التعليمي يدوّن لهم تاريخ المباشرة بعد صدور قرار التعيين كمعلم في التعليم العام.

وتراعي وزارة التعليم ضمن أولوياتها "المعدّل التراكمي"، وذلك من واقع وثيقة التخرّج للمؤهل الذي تم التعيين عليه أو تم التحسين عليه.

وتوضح وزارة التعليم أن (عام التخرج) يرصد من واقع وثيقة التخرّج للمؤهل الذي تم التعيين عليه، أو تم التحسين عليه.

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