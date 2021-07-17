"قمر الحج" إلى تربيعه الأول.. يقترن بـ"السماك" ويشرق ظهراً!

يصل لأعلى نقطة في السماء مائلاً باتجاه الجنوب بالتزامن مع الغروب

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة؛ إن القمر سيصل لحظة التربيع الأول هذا الشهر اليوم السبت السابع من ذي الحجة 1442 الموافق 17 يوليو 2021 عند الساعة 01:10 بعد الظهر بتوقيت السعودية (10:20 صباحاً بتوقيت غرينتش)، ويكون قد قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.

وأضاف: "القمر سيشرق عند الظهر بالتوقيت المحلي، وسيصل أعلى نقطة في السماء مائلاً باتجاه الجنوب بالتزامن مع غروب الشمس، وخلال ظلمة الليل سيكون القمر في الاقتران مع نجم السماك الأعزل، وسيظل مشاهداً إلى أن يغرب بعد منتصف الليل".

وتابع: "تعد فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلماً الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بوساطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم؛ نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد".

واختتم: "خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل، وبدلاً من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس".