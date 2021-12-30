زعيم طالبان يأمر بعدم "معاقبة" أعضاء الحكومة الأفغانية السابقة
دعا مسؤولي الحركة لـ"احترام عفوه"
أمر القائد الأعلى لحركة طالبان الملا هبة الله أخوند زاده، قواته بـ"عدم معاقبة" المسؤولين في الحكومة الأفغانية السابقة، فيما تتهم عدة منظمات غير حكومية طالبان بارتكاب أعمال عنف وإعدامات بإجراءات موجزة؛ حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال الملا هبة الله أخوند زاده: "احترموا عفوي ولا تعاقبوا مسؤولي النظام السابق على جرائمهم السابقة"؛ وفق ما نقل عنه المتحدث باسم طالبان محمد نعيم، في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس.
زعيم طالبان يأمر بعدم "معاقبة" أعضاء الحكومة الأفغانية السابقة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-12-30
أمر القائد الأعلى لحركة طالبان الملا هبة الله أخوند زاده، قواته بـ"عدم معاقبة" المسؤولين في الحكومة الأفغانية السابقة، فيما تتهم عدة منظمات غير حكومية طالبان بارتكاب أعمال عنف وإعدامات بإجراءات موجزة؛ حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال الملا هبة الله أخوند زاده: "احترموا عفوي ولا تعاقبوا مسؤولي النظام السابق على جرائمهم السابقة"؛ وفق ما نقل عنه المتحدث باسم طالبان محمد نعيم، في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس.
30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
06:28 PM
زعيم طالبان يأمر بعدم "معاقبة" أعضاء الحكومة الأفغانية السابقة
أمر القائد الأعلى لحركة طالبان الملا هبة الله أخوند زاده، قواته بـ"عدم معاقبة" المسؤولين في الحكومة الأفغانية السابقة، فيما تتهم عدة منظمات غير حكومية طالبان بارتكاب أعمال عنف وإعدامات بإجراءات موجزة؛ حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال الملا هبة الله أخوند زاده: "احترموا عفوي ولا تعاقبوا مسؤولي النظام السابق على جرائمهم السابقة"؛ وفق ما نقل عنه المتحدث باسم طالبان محمد نعيم، في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس.