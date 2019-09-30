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ولى العهد عن هدف استهداف "أرامكو": إثبات أنهم حمقى وهذا ما فعلوه

أكّد قائلاً: لم يضرب قلب قطاع الطاقة السعودي بل قلب قطاع الطاقة العالمي

أكّد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أن استهداف معامل "أرامكو" حماقة إستراتيجية، مشدّداً أن استهداف منشأتين نفطيتين تابعتين لـ "أرامكو"، "لم يضرب قلب قطاع الطاقة السعودي؛ بل قلب قطاع الطاقة العالمي" .

وقال ولي العهد، خلال حديثه لبرنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة "سي بي إس" الأمريكية، فجر اليوم، عندما سألته المذيعة عن السبب الإستراتيجي الذي جعل إيران تضرب "أرامكو"؟ حيث أجاب: "أعتقد أنها حماقة، لا يوجد هدف إستراتيجي، فقط الأحمق هو مَن يهاجم 5 % من إمدادات العالم. الهدف الإستراتيجي فقط هو إثبات أنهم حمقى، وهذا ما فعلوه".

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ولى العهد عن هدف استهداف "أرامكو": إثبات أنهم حمقى وهذا ما فعلوه
سبق

أكّد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أن استهداف معامل "أرامكو" حماقة إستراتيجية، مشدّداً أن استهداف منشأتين نفطيتين تابعتين لـ "أرامكو"، "لم يضرب قلب قطاع الطاقة السعودي؛ بل قلب قطاع الطاقة العالمي" .

وقال ولي العهد، خلال حديثه لبرنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة "سي بي إس" الأمريكية، فجر اليوم، عندما سألته المذيعة عن السبب الإستراتيجي الذي جعل إيران تضرب "أرامكو"؟ حيث أجاب: "أعتقد أنها حماقة، لا يوجد هدف إستراتيجي، فقط الأحمق هو مَن يهاجم 5 % من إمدادات العالم. الهدف الإستراتيجي فقط هو إثبات أنهم حمقى، وهذا ما فعلوه".

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
10:54 AM

ولى العهد عن هدف استهداف "أرامكو": إثبات أنهم حمقى وهذا ما فعلوه

أكّد قائلاً: لم يضرب قلب قطاع الطاقة السعودي بل قلب قطاع الطاقة العالمي

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حامد العلي - الرياض
0
3,811

أكّد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أن استهداف معامل "أرامكو" حماقة إستراتيجية، مشدّداً أن استهداف منشأتين نفطيتين تابعتين لـ "أرامكو"، "لم يضرب قلب قطاع الطاقة السعودي؛ بل قلب قطاع الطاقة العالمي" .

وقال ولي العهد، خلال حديثه لبرنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة "سي بي إس" الأمريكية، فجر اليوم، عندما سألته المذيعة عن السبب الإستراتيجي الذي جعل إيران تضرب "أرامكو"؟ حيث أجاب: "أعتقد أنها حماقة، لا يوجد هدف إستراتيجي، فقط الأحمق هو مَن يهاجم 5 % من إمدادات العالم. الهدف الإستراتيجي فقط هو إثبات أنهم حمقى، وهذا ما فعلوه".

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