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تربة.. "طرق متهالكة وخدمات غائبة" وحادث "الخيالة" يجدد مطالب الأهالي

أبرزها رفع سعة مستشفى قيا.. وهلال أحمر ودفاع مدني وتواجد أمني

جدد الحادث الذي وقع صباح اليوم بطريق "الجنوب- تربة"؛ وتحديدًا بمنطقة الخيالة، مطالب سكان تلك المناطق وعابري الطريق، بضرورة تغطية الطريق بدوريات أمن طرق؛ نظرًا لكثافة الحركة المرورية ووجود عدد من الإبل السائبة.

وطالَبَ الأهالي الذين تواجدوا صباح اليوم بمستشفى قيا، بضرورة فتح مركز للهلال الأحمر، ودفاع مدني بمركز أبو راكة؛ حيث يعتبر المركز الأقرب لـ"قيا"، ويبعد بمسافة تُقدر بحوالى ٥٠ كم؛ لعدم توفر إسعاف بمنطقتيْ أبو راكة والخالية.

ولتكرر حالات الحوادث لطلاب المدارس؛ ناشد الأهالي بوضع مطبات ووسائل السلامة أمام مجمعات المدارس والتقاطعات بهذه المواقع، ورفع السعة السريرية لمستشفى قيا العام، ودعمه بالكوادر الطبية؛ حيث يعتبر إحصائيًّا من أكثر المستشفيات الطرفية في عدد المراجعين؛ آملين أن يحظى بدعم من مدير صحة الطائف سعيد القحطاني.

وكان حادث مروري قد وقع صباح اليوم ونشرته "سبق" لمركبتين، إحداهما تُقِل طالبات والأخرى معلمات؛ مما حدا بـ"صحة الطائف" لاستنفار كل الطواقم الطبية بمستشفى قيا العام، وإعلان حالة الطوارئ لاستقبال 16 حالة نقلت عن طريق إسعافات الصحة والهلال الأحمر؛ فيما نقل عدد من المواطنين حالات أخرى.

باشر الحادث المشرف على الأقسام الخارجية بمرور الطائف العقيد عبدالله البقمي، وكذلك قسم مرور قيا، وساهَمَ في تنظيم الحركة المرورية ومباشرة الحالات.

أتربة الهلال الأحمر حادث الخيالة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تربة.. "طرق متهالكة وخدمات غائبة" وحادث "الخيالة" يجدد مطالب الأهالي
سبق

جدد الحادث الذي وقع صباح اليوم بطريق "الجنوب- تربة"؛ وتحديدًا بمنطقة الخيالة، مطالب سكان تلك المناطق وعابري الطريق، بضرورة تغطية الطريق بدوريات أمن طرق؛ نظرًا لكثافة الحركة المرورية ووجود عدد من الإبل السائبة.

وطالَبَ الأهالي الذين تواجدوا صباح اليوم بمستشفى قيا، بضرورة فتح مركز للهلال الأحمر، ودفاع مدني بمركز أبو راكة؛ حيث يعتبر المركز الأقرب لـ"قيا"، ويبعد بمسافة تُقدر بحوالى ٥٠ كم؛ لعدم توفر إسعاف بمنطقتيْ أبو راكة والخالية.

ولتكرر حالات الحوادث لطلاب المدارس؛ ناشد الأهالي بوضع مطبات ووسائل السلامة أمام مجمعات المدارس والتقاطعات بهذه المواقع، ورفع السعة السريرية لمستشفى قيا العام، ودعمه بالكوادر الطبية؛ حيث يعتبر إحصائيًّا من أكثر المستشفيات الطرفية في عدد المراجعين؛ آملين أن يحظى بدعم من مدير صحة الطائف سعيد القحطاني.

وكان حادث مروري قد وقع صباح اليوم ونشرته "سبق" لمركبتين، إحداهما تُقِل طالبات والأخرى معلمات؛ مما حدا بـ"صحة الطائف" لاستنفار كل الطواقم الطبية بمستشفى قيا العام، وإعلان حالة الطوارئ لاستقبال 16 حالة نقلت عن طريق إسعافات الصحة والهلال الأحمر؛ فيما نقل عدد من المواطنين حالات أخرى.

باشر الحادث المشرف على الأقسام الخارجية بمرور الطائف العقيد عبدالله البقمي، وكذلك قسم مرور قيا، وساهَمَ في تنظيم الحركة المرورية ومباشرة الحالات.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
01:55 PM

تربة.. "طرق متهالكة وخدمات غائبة" وحادث "الخيالة" يجدد مطالب الأهالي

أبرزها رفع سعة مستشفى قيا.. وهلال أحمر ودفاع مدني وتواجد أمني

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فهد العتيبي - الطائف
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3,804

جدد الحادث الذي وقع صباح اليوم بطريق "الجنوب- تربة"؛ وتحديدًا بمنطقة الخيالة، مطالب سكان تلك المناطق وعابري الطريق، بضرورة تغطية الطريق بدوريات أمن طرق؛ نظرًا لكثافة الحركة المرورية ووجود عدد من الإبل السائبة.

وطالَبَ الأهالي الذين تواجدوا صباح اليوم بمستشفى قيا، بضرورة فتح مركز للهلال الأحمر، ودفاع مدني بمركز أبو راكة؛ حيث يعتبر المركز الأقرب لـ"قيا"، ويبعد بمسافة تُقدر بحوالى ٥٠ كم؛ لعدم توفر إسعاف بمنطقتيْ أبو راكة والخالية.

ولتكرر حالات الحوادث لطلاب المدارس؛ ناشد الأهالي بوضع مطبات ووسائل السلامة أمام مجمعات المدارس والتقاطعات بهذه المواقع، ورفع السعة السريرية لمستشفى قيا العام، ودعمه بالكوادر الطبية؛ حيث يعتبر إحصائيًّا من أكثر المستشفيات الطرفية في عدد المراجعين؛ آملين أن يحظى بدعم من مدير صحة الطائف سعيد القحطاني.

وكان حادث مروري قد وقع صباح اليوم ونشرته "سبق" لمركبتين، إحداهما تُقِل طالبات والأخرى معلمات؛ مما حدا بـ"صحة الطائف" لاستنفار كل الطواقم الطبية بمستشفى قيا العام، وإعلان حالة الطوارئ لاستقبال 16 حالة نقلت عن طريق إسعافات الصحة والهلال الأحمر؛ فيما نقل عدد من المواطنين حالات أخرى.

باشر الحادث المشرف على الأقسام الخارجية بمرور الطائف العقيد عبدالله البقمي، وكذلك قسم مرور قيا، وساهَمَ في تنظيم الحركة المرورية ومباشرة الحالات.

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