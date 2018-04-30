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حقيقة مفاوضات "الهلال" لضم البرازيلي "ليما"

نفت مصادر إماراتية خاصة لـ"سبق" قريبة الصلة بإدارة الوصل عدم وجود أي نية لإدارة النادي الإماراتي في التخلي عن جناحه البرازيلي، اللاعب فابيو ليما.

وأوضحت المصادر أن إدارة النادي الإماراتي تملك عقد اللاعب البرازيلي حتى عام 2022، مع وجود شرط جزائي في عقده ضخم للغاية؛ إذ يفوق الـ15 مليون دولار .


وبحسب تلك المصادر ترغب إدارة الوصل في الحفاظ على القوام الرئيسي للنادي وعدم التخلي عن أي لاعب حتى يستعيد الفريق مشواره نحو منصات التتويج.

يذكر أن اللاعب احتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإماراتي برصيد 19 هدفاً بعد السويدي ماركوس بيرغ لاعب العين "25" هدفاً و الأرجنتيني تيجالي لاعب الوحدة "23" هدفاً .

وكانت تقارير قد راجت مؤخراً حول وجود اجتماع يوم الجمعة القادم بين مسؤولين هلاليين ونظرائهم في الوصل الإماراتي؛ لأجل التفاوض بشأن انتقال اللاعب "ليما للزعيم .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حقيقة مفاوضات "الهلال" لضم البرازيلي "ليما"
سبق

نفت مصادر إماراتية خاصة لـ"سبق" قريبة الصلة بإدارة الوصل عدم وجود أي نية لإدارة النادي الإماراتي في التخلي عن جناحه البرازيلي، اللاعب فابيو ليما.

وأوضحت المصادر أن إدارة النادي الإماراتي تملك عقد اللاعب البرازيلي حتى عام 2022، مع وجود شرط جزائي في عقده ضخم للغاية؛ إذ يفوق الـ15 مليون دولار .


وبحسب تلك المصادر ترغب إدارة الوصل في الحفاظ على القوام الرئيسي للنادي وعدم التخلي عن أي لاعب حتى يستعيد الفريق مشواره نحو منصات التتويج.

يذكر أن اللاعب احتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإماراتي برصيد 19 هدفاً بعد السويدي ماركوس بيرغ لاعب العين "25" هدفاً و الأرجنتيني تيجالي لاعب الوحدة "23" هدفاً .

وكانت تقارير قد راجت مؤخراً حول وجود اجتماع يوم الجمعة القادم بين مسؤولين هلاليين ونظرائهم في الوصل الإماراتي؛ لأجل التفاوض بشأن انتقال اللاعب "ليما للزعيم .

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
10:39 PM

حقيقة مفاوضات "الهلال" لضم البرازيلي "ليما"

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محمد السيّد - الرياض
1
1,985

نفت مصادر إماراتية خاصة لـ"سبق" قريبة الصلة بإدارة الوصل عدم وجود أي نية لإدارة النادي الإماراتي في التخلي عن جناحه البرازيلي، اللاعب فابيو ليما.

وأوضحت المصادر أن إدارة النادي الإماراتي تملك عقد اللاعب البرازيلي حتى عام 2022، مع وجود شرط جزائي في عقده ضخم للغاية؛ إذ يفوق الـ15 مليون دولار .


وبحسب تلك المصادر ترغب إدارة الوصل في الحفاظ على القوام الرئيسي للنادي وعدم التخلي عن أي لاعب حتى يستعيد الفريق مشواره نحو منصات التتويج.

يذكر أن اللاعب احتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإماراتي برصيد 19 هدفاً بعد السويدي ماركوس بيرغ لاعب العين "25" هدفاً و الأرجنتيني تيجالي لاعب الوحدة "23" هدفاً .

وكانت تقارير قد راجت مؤخراً حول وجود اجتماع يوم الجمعة القادم بين مسؤولين هلاليين ونظرائهم في الوصل الإماراتي؛ لأجل التفاوض بشأن انتقال اللاعب "ليما للزعيم .

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