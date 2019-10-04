"علي القرني" ينهي دورة صناعة المحتوى الإعلامي الرياضي

نظمها الاتحاد السعودي بالتعاون مع أكاديمية "أحمد بن سلمان"

أنهى الزميل الإعلامي علي بن عايض القرني دورة صياغة المحتوى الإعلامي الرياضي التي نظمها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، وألقاها هاني الغفيلي.

وفي نهاية الدورة سلّم الدكتور رجاء الله السلمي رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الشهادات للمشاركين بالدورة.

سبق تبارك للإعلامي "القرني" هذا الإنجاز سائلين الله عز وجل له مزيداً من التميز والنجاح.