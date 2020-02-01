شاهد.. "فيفاء" تنثر الإبداع على خشبة مسرح مهرجان "البن السابع"

فرق فنية أذهلت الحضور بعروض الفلكلور الشعبي

تألقت محافظة فيفاء بمشاركتها على مسرح مهرجان "البن السابع"، في ثاني ليالي المهرجان، مساء أمس الجمعة، حيث شاركت بفرقتين تراثية وشعبية، وأبهرتا الحضور بأدائهما الممتع، وألحانهما المتناسقة على وقع البارود.

وأدت فرق فيفاء المشارِكة في المهرجان، عددًا من الفنون على مسرح البن، حيث قدمت الفرق فلكورًا شعبيًا، إضافة إلى عدد من الألوان التي تتميز بها محافظة فيفاء، كلون الطرح، والدمّة، وفن الهصعة، بالإضافة إلى لون المربخة، الذي أذهل حضور المهرجان.

وتميزت مشاركة فيفاء هذا العام، بتقديم عدة ألوانٍ وبلباس مختلف، للمزج بين الحضارة والقِدم، فيما تفاعل الجمهور مع المشاركات، وسط هتاف وتصفيق، حيث نالت المشاركات استحسان الحضور وإعجابهم.

وقال منسق مشاركة محافظة فيفاء الثقافية، في مهرجان البن السابع، عبدالله بن سالم الفيفي، إن "محافظة فيفاء تلقت ببالغ الحب والتقدير دعوة كريمة من إدارة مهرجان البن، للمشاركة في إحياء فعاليات مهرجان البن السابع بمحافظة الداير، حيث وجه محافظ فيفاء فورًا، بالتنسيق والتواصل مع الفرقة الشعبية والتراثية، لتقديم مشاركة المحافظة في هذه المناسبة، والظهور بشكل مشرف".

وأضاف "الفيفي": "نحمد الله ونشكره، لبينا الدعوة في مساء يوم أمس الجمعة، ثاني أيام المهرجان، وكانت مشاركة مشرفة وناجحة، حظيت بإشادة الجميع، وأمتعت جمهور مهرجان البن السابع في الداير".

وفي ختام المشاركة، كرمت إدارة مهرجان "البن السابع" بمحافظة الداير محافظة فيفاء، والفرق المشاركة، والشاعر سالم جبران الفيفي، الذي قدم مشاركة شعرية، كما تم تكريم منسق المشاركة بعدد من الدروع التذكارية، وشهادات الشكر والتقدير.