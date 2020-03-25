"الأرصاد" تنبّه الباحة والمدينة: أمطار رعدية وأتربة مثارة

دعا الدفاع المدني إلى اتباع الإرشادات وضرورة توخي الحذر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، يتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، ستستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.