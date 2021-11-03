ويمكن تقديم العزاء اعتبارًا من اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، وذلك من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة مساءً.

يُستقبل العزاء في وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في قصر الثمامة.

استقبال العزاء في وفاة سعود بن عبدالرحمن في قصر الثمامة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-03 يُستقبل العزاء في وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في قصر الثمامة. ويمكن تقديم العزاء اعتبارًا من اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، وذلك من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة مساءً.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443 05:16 PM

اخر تعديل 03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443 05:28 PM

استقبال العزاء في وفاة سعود بن عبدالرحمن في قصر الثمامة اليوم وحتى الجمعة القادم.. من الـ7 إلى الـ9 مساءً





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يُستقبل العزاء في وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في قصر الثمامة.

ويمكن تقديم العزاء اعتبارًا من اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، وذلك من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة مساءً.