استقبال العزاء في وفاة سعود بن عبدالرحمن في قصر الثمامة

يُستقبل العزاء في وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في قصر الثمامة.
ويمكن تقديم العزاء اعتبارًا من اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، وذلك من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة مساءً.
يُستقبل العزاء في وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في قصر الثمامة.
ويمكن تقديم العزاء اعتبارًا من اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، وذلك من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة مساءً.
يُستقبل العزاء في وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في قصر الثمامة.
ويمكن تقديم العزاء اعتبارًا من اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، وذلك من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة مساءً.
يُستقبل العزاء في وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في قصر الثمامة.
ويمكن تقديم العزاء اعتبارًا من اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، وذلك من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة مساءً.