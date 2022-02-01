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الجيش الأمريكي شارك في اعتراض الهجوم الحوثي الأخير على الإمارات

"ساكي" أشارت إلى تعاون وثيق بين واشنطن وأبوظبي

ذكر مسؤولون أمريكيون أن قوات أمريكية أطلقت صواريخ اعتراضية خلال الهجوم الأخير الذي شنه المتمردون الحوثيون على الإمارات، بحسب ما أورت "يورونيوز" اليوم (الثلاثاء).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "إن الجيش الأمريكي ردّ على تهديد صاروخي على الإمارات، وتضمن ذلك استخدام صواريخ باتريوت الاعتراضية؛ لدعم جهود القوات المسلحة لدولة الإمارات، التي نعمل بشكل وثيق معها".

من جانبه، بيّن المتحدث باسم "البنتاجون" جون كيربي، أنه جرى إطلاق صواريخ باتريوت، لكن صواريخ أرض - جو الإماراتية هي التي اشتبكت بالفعل مع الأهداف.

ولدى سؤاله عما إذا كان التدخل سيشمل أهدافاً خارج قاعدة الظفرة، قال "كيربي": "إذا استطعنا المساعدة في الدفاع عن شركائنا الإماراتيين، فسنفعل ذلك".

وهذه هي المرة الثانية التي تتحرك فيها القوات الأمريكية في هذا الإطار.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش الأمريكي شارك في اعتراض الهجوم الحوثي الأخير على الإمارات
سبق

ذكر مسؤولون أمريكيون أن قوات أمريكية أطلقت صواريخ اعتراضية خلال الهجوم الأخير الذي شنه المتمردون الحوثيون على الإمارات، بحسب ما أورت "يورونيوز" اليوم (الثلاثاء).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "إن الجيش الأمريكي ردّ على تهديد صاروخي على الإمارات، وتضمن ذلك استخدام صواريخ باتريوت الاعتراضية؛ لدعم جهود القوات المسلحة لدولة الإمارات، التي نعمل بشكل وثيق معها".

من جانبه، بيّن المتحدث باسم "البنتاجون" جون كيربي، أنه جرى إطلاق صواريخ باتريوت، لكن صواريخ أرض - جو الإماراتية هي التي اشتبكت بالفعل مع الأهداف.

ولدى سؤاله عما إذا كان التدخل سيشمل أهدافاً خارج قاعدة الظفرة، قال "كيربي": "إذا استطعنا المساعدة في الدفاع عن شركائنا الإماراتيين، فسنفعل ذلك".

وهذه هي المرة الثانية التي تتحرك فيها القوات الأمريكية في هذا الإطار.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
05:11 PM

الجيش الأمريكي شارك في اعتراض الهجوم الحوثي الأخير على الإمارات

"ساكي" أشارت إلى تعاون وثيق بين واشنطن وأبوظبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مسؤولون أمريكيون أن قوات أمريكية أطلقت صواريخ اعتراضية خلال الهجوم الأخير الذي شنه المتمردون الحوثيون على الإمارات، بحسب ما أورت "يورونيوز" اليوم (الثلاثاء).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "إن الجيش الأمريكي ردّ على تهديد صاروخي على الإمارات، وتضمن ذلك استخدام صواريخ باتريوت الاعتراضية؛ لدعم جهود القوات المسلحة لدولة الإمارات، التي نعمل بشكل وثيق معها".

من جانبه، بيّن المتحدث باسم "البنتاجون" جون كيربي، أنه جرى إطلاق صواريخ باتريوت، لكن صواريخ أرض - جو الإماراتية هي التي اشتبكت بالفعل مع الأهداف.

ولدى سؤاله عما إذا كان التدخل سيشمل أهدافاً خارج قاعدة الظفرة، قال "كيربي": "إذا استطعنا المساعدة في الدفاع عن شركائنا الإماراتيين، فسنفعل ذلك".

وهذه هي المرة الثانية التي تتحرك فيها القوات الأمريكية في هذا الإطار.

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