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حائل تسجل أقل عدد من الإصابات بكورونا خلال شهر يوليو

31 إصابة جديدة مقابل 19 حالة تعافٍ

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الأحد، 31 حالة إيجابية بفيروس كورونا (كوفيد-19) وهو أقل عدد يتم تسجيله في شهر يوليو، مقابل 19 حالة تعافٍ جديدة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وتوزعت حالات الإصابات، اليوم، بواقع 15 حالة في مدينة حائل، و8 حالات في محافظة بقعاء، و5 حالات في محافظة الحائط، وحالتان في محافظة الشملي، وحالة واحدة في محافظة الغزالة.

وتوزعت حالات التعافي بواقع 11 حالة في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة بقعاء، وحالتين في محافظة الشملي، وحالتين في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة سميراء.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في منطقة حائل 3839 حالة، وحالات التعافي 2820 حالة، والحالات النشطة 983 حالة، وارتفاع الوفيات إلى 19 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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حائل تسجل أقل عدد من الإصابات بكورونا خلال شهر يوليو
سبق

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الأحد، 31 حالة إيجابية بفيروس كورونا (كوفيد-19) وهو أقل عدد يتم تسجيله في شهر يوليو، مقابل 19 حالة تعافٍ جديدة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وتوزعت حالات الإصابات، اليوم، بواقع 15 حالة في مدينة حائل، و8 حالات في محافظة بقعاء، و5 حالات في محافظة الحائط، وحالتان في محافظة الشملي، وحالة واحدة في محافظة الغزالة.

وتوزعت حالات التعافي بواقع 11 حالة في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة بقعاء، وحالتين في محافظة الشملي، وحالتين في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة سميراء.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في منطقة حائل 3839 حالة، وحالات التعافي 2820 حالة، والحالات النشطة 983 حالة، وارتفاع الوفيات إلى 19 حالة.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
05:16 PM

حائل تسجل أقل عدد من الإصابات بكورونا خلال شهر يوليو

31 إصابة جديدة مقابل 19 حالة تعافٍ

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منصور الشلاقي - حائل
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سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الأحد، 31 حالة إيجابية بفيروس كورونا (كوفيد-19) وهو أقل عدد يتم تسجيله في شهر يوليو، مقابل 19 حالة تعافٍ جديدة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وتوزعت حالات الإصابات، اليوم، بواقع 15 حالة في مدينة حائل، و8 حالات في محافظة بقعاء، و5 حالات في محافظة الحائط، وحالتان في محافظة الشملي، وحالة واحدة في محافظة الغزالة.

وتوزعت حالات التعافي بواقع 11 حالة في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة بقعاء، وحالتين في محافظة الشملي، وحالتين في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة سميراء.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في منطقة حائل 3839 حالة، وحالات التعافي 2820 حالة، والحالات النشطة 983 حالة، وارتفاع الوفيات إلى 19 حالة.

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