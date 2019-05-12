لليوم الثاني على التوالي.. تونس: لا إصابات ولا وفيات جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وأفادت الوزارة في بيان، بأن عدد المصابين بالفيروس استقر عند 1032 إصابة.
وأضاف البيان، أن عدد الوفيات استقر عند 45 وفاة، في مقابل ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 727 حالة.
تونس
فيروس كورونا الجديد
لليوم الثاني على التوالي.. تونس: لا إصابات ولا وفيات جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-12
أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وأفادت الوزارة في بيان، بأن عدد المصابين بالفيروس استقر عند 1032 إصابة.
وأضاف البيان، أن عدد الوفيات استقر عند 45 وفاة، في مقابل ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 727 حالة.
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
10:25 AM
لليوم الثاني على التوالي.. تونس: لا إصابات ولا وفيات جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وأفادت الوزارة في بيان، بأن عدد المصابين بالفيروس استقر عند 1032 إصابة.
وأضاف البيان، أن عدد الوفيات استقر عند 45 وفاة، في مقابل ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 727 حالة.