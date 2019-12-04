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إدارة التواصل بوزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

برعاية إعلامية من "صحافيو الوطن"

تصوير: محمد السعران- الرياض: نظمت إدارة التواصل بوزارة الخارجية، برنامجًا للاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، في قاعة الملك فهد للمؤتمرات والاحتفالات بالوزارة، برعاية إعلامية من "صحافيو الوطن".

بدأ البرنامج بالنشيد الوطني، وأدّاه مجموعة من أطفال مركز التميز الشامل للتأهيل، ثم كلمة لمشرفة البرامج بالمركز تطرّقت فيها للبرامج المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، بعد ذلك شاهد الجميع فيديو لمشاهير تحدّوا الإعاقة، أعقبها تجربة لأمّ مع طفليها المعاقين.

وتوالت الفقرات؛ حيث عُرض فيلم مرئي ليوميات الأطفال داخل مركز التأهيل الشامل، وسط تفاعل من الحضور.

وفي الختام كَرم السفير فيصل القباني، رئيس مجلس إدارة "صحافيو الوطن" سعيد العجل، بدرع تكريمي؛ نظير الرعاية الإعلامية لبرامج إدارة التواصل، ثم توجه الجميع لساحة الأعلام؛ حيث شاركهم احتفاليتهم السفير سلطان بن عبدالله السلطان، والتقطت الصور التذكارية.

شمل الاحتفال معرضًا احتوى على: ركن للاستشارات وخاصة في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي والنفسي والتخاطب وعلاج الأسنان، وركن الوسائل، وركن للتأهيل المهني، وغيرها من الأركان التعريفية والتثقيفية التي تهم فئة متلازمة داون وذوي طيف التوحد.

وزارة الخارجية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إدارة التواصل بوزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة
سبق

تصوير: محمد السعران- الرياض: نظمت إدارة التواصل بوزارة الخارجية، برنامجًا للاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، في قاعة الملك فهد للمؤتمرات والاحتفالات بالوزارة، برعاية إعلامية من "صحافيو الوطن".

بدأ البرنامج بالنشيد الوطني، وأدّاه مجموعة من أطفال مركز التميز الشامل للتأهيل، ثم كلمة لمشرفة البرامج بالمركز تطرّقت فيها للبرامج المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، بعد ذلك شاهد الجميع فيديو لمشاهير تحدّوا الإعاقة، أعقبها تجربة لأمّ مع طفليها المعاقين.

وتوالت الفقرات؛ حيث عُرض فيلم مرئي ليوميات الأطفال داخل مركز التأهيل الشامل، وسط تفاعل من الحضور.

وفي الختام كَرم السفير فيصل القباني، رئيس مجلس إدارة "صحافيو الوطن" سعيد العجل، بدرع تكريمي؛ نظير الرعاية الإعلامية لبرامج إدارة التواصل، ثم توجه الجميع لساحة الأعلام؛ حيث شاركهم احتفاليتهم السفير سلطان بن عبدالله السلطان، والتقطت الصور التذكارية.

شمل الاحتفال معرضًا احتوى على: ركن للاستشارات وخاصة في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي والنفسي والتخاطب وعلاج الأسنان، وركن الوسائل، وركن للتأهيل المهني، وغيرها من الأركان التعريفية والتثقيفية التي تهم فئة متلازمة داون وذوي طيف التوحد.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
07:07 PM

إدارة التواصل بوزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

برعاية إعلامية من "صحافيو الوطن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصوير: محمد السعران- الرياض: نظمت إدارة التواصل بوزارة الخارجية، برنامجًا للاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، في قاعة الملك فهد للمؤتمرات والاحتفالات بالوزارة، برعاية إعلامية من "صحافيو الوطن".

بدأ البرنامج بالنشيد الوطني، وأدّاه مجموعة من أطفال مركز التميز الشامل للتأهيل، ثم كلمة لمشرفة البرامج بالمركز تطرّقت فيها للبرامج المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، بعد ذلك شاهد الجميع فيديو لمشاهير تحدّوا الإعاقة، أعقبها تجربة لأمّ مع طفليها المعاقين.

وتوالت الفقرات؛ حيث عُرض فيلم مرئي ليوميات الأطفال داخل مركز التأهيل الشامل، وسط تفاعل من الحضور.

وفي الختام كَرم السفير فيصل القباني، رئيس مجلس إدارة "صحافيو الوطن" سعيد العجل، بدرع تكريمي؛ نظير الرعاية الإعلامية لبرامج إدارة التواصل، ثم توجه الجميع لساحة الأعلام؛ حيث شاركهم احتفاليتهم السفير سلطان بن عبدالله السلطان، والتقطت الصور التذكارية.

شمل الاحتفال معرضًا احتوى على: ركن للاستشارات وخاصة في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي والنفسي والتخاطب وعلاج الأسنان، وركن الوسائل، وركن للتأهيل المهني، وغيرها من الأركان التعريفية والتثقيفية التي تهم فئة متلازمة داون وذوي طيف التوحد.

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