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المقاومة الأفغانية تحاصر أكثر من 1000 مسلح من "طالبان" في بنجشير

"دشتي" أشار إلى تطهير منطقة بريان الاستراتيجية

ذكر المتحدث باسم جبهة المقاومة الأفغانية في إقليم بنجشير فهيم دشتي، أن المقاومة تحاصر أكثر من ألف مقاتل من حركة طالبان؛ بسبب حواجز الطرق، التي نصبتها المقاومة في بنجشير.

وقال "دشتي" عبر حسابه في "تويتر": "تم تطهير منطقة بريان الاستراتيجية في بنجشير تماماً من طالبان"، وفقاً لـ"الشرق".

وأضاف: "إن الكثير من الأسرى هم أجانب أو من حاملي الجنسية الباكستانية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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المقاومة الأفغانية تحاصر أكثر من 1000 مسلح من "طالبان" في بنجشير
سبق

ذكر المتحدث باسم جبهة المقاومة الأفغانية في إقليم بنجشير فهيم دشتي، أن المقاومة تحاصر أكثر من ألف مقاتل من حركة طالبان؛ بسبب حواجز الطرق، التي نصبتها المقاومة في بنجشير.

وقال "دشتي" عبر حسابه في "تويتر": "تم تطهير منطقة بريان الاستراتيجية في بنجشير تماماً من طالبان"، وفقاً لـ"الشرق".

وأضاف: "إن الكثير من الأسرى هم أجانب أو من حاملي الجنسية الباكستانية".

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
03:51 PM

المقاومة الأفغانية تحاصر أكثر من 1000 مسلح من "طالبان" في بنجشير

"دشتي" أشار إلى تطهير منطقة بريان الاستراتيجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المتحدث باسم جبهة المقاومة الأفغانية في إقليم بنجشير فهيم دشتي، أن المقاومة تحاصر أكثر من ألف مقاتل من حركة طالبان؛ بسبب حواجز الطرق، التي نصبتها المقاومة في بنجشير.

وقال "دشتي" عبر حسابه في "تويتر": "تم تطهير منطقة بريان الاستراتيجية في بنجشير تماماً من طالبان"، وفقاً لـ"الشرق".

وأضاف: "إن الكثير من الأسرى هم أجانب أو من حاملي الجنسية الباكستانية".

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