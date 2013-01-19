بميدان الملك عبدالعزيز.. مهرجان كؤوس الملوك الرابع ينطلق غداً بـ8 كؤوس

السحب على السيارات وهدايا من stc للجمهور

تنطلق، غداً الجمعة، فعاليات مهرجان كؤوس الملوك الذي ينظمه نادي الفروسية في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للعام الرابع على التوالي، وتستمر على مدى يومين، وذلك من خلال إقامة الأشواط الرئيسية على كؤوس الملوك والأمراء سلطان وبدر ونايف -رحمهم الله- بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

وأكد مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن الأشواط الرئيسية لسباقات يوم الجمعة ستكون بالشوط السابع على كأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- على مسافة 1600 متر لجميع الدرجات إنتاج السعودية (الفئة الثانية) العمر أربع سنوات، فيما سيكون الشوط الثامن على كأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالعزيز -رحمه الله- على مسافة 1800 متر، للأفراس إنتاج السعودية لجميع الدرجات (الفئة الثانية) العمر أربع سنوات فأكثر، أما الشوط التاسع سيقام على كأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- على مسافة 2000 متر لجميع الدرجات (الفئة الثانية) للأفراس المستوردة، العمر أربع سنوات فأكثر، وسيكون الشوط العاشر على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- على مسافة 1600 متر، إنتاج السعودية لجميع الدرجات للحصن (الفئة الأولى) العمر ثلاث سنوات.

وأضاف "المزروع" أن الأشواط الرئيسية لسباقات يوم السبت ستكون بالشوط السابع على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- على مسافة 1600 متر، للأفراس إنتاج السعودية لجميع الدرجات (الفئة الأولى) العمر ثلاث سنوات، فيما سيكون الشوط الثامن على كأس الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- على مسافة 2000 متر، إنتاج السعودية لجميع الدرجات (الفئة الأولى) العمر أربع سنوات، أما الشوط التاسع سيكون على كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- على مسافة 1800 متر، إنتاج السعودية لجميع الدرجات (الفئة الأولى) العمر أربع سنوات فأكثر، بينما سيكون مسك ختام مهرجان كؤوس الملوك في الشوط العاشر على كأس الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- على مسافة 2000 متر، إنتاج السعودية لجميع الدرجات (الفئة الأولى) العمر أربع سنوات فأكثر.

ورفع عادل المزروع شكره وتقديره للأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية ولأصحاب السمو الملكي أعضاء مجلس إدارة النادي على الاهتمام والمتابعة الدائمة لأدق تفاصيل استعدادات النادي للمهرجان، وتوجيهاتهم المستمرة أولاً بأول للخروج بالمهرجان بالمستوى المأمول واللائق بالمناسبة الغالية على الجميع، مؤكداً أن سمو رئيس مجلس إدارة النادي حريص كل الحرص على الظهور بالمظهر المشرف للمهرجان والفعاليات المصاحبة لتكون ترجمة واضحة لمهرجان الوفاء والاعتزاز بملوك وأمراء هذه البلاد ممن قدموا الغالي والنفيس لخدمة دينهم ووطنهم.

وكشف مدير عام نادي الفروسية عن هدايا قيمة تتمثل في سيارتين مقدمتين من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، للجمهور يومي الجمعة والسبت، مقدماً شكره وتقديره للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز على مبادرته غير المستغربة في دعم هذه الرياضة الأصيلة وتشجيع الحضور على المشاركة والتفاعل معها. بالإضافة لجوائز مقدمة من شركة الاتصالات السعودية (STC) الراعي الرسمي لمهرجان كؤوس الملوك لهذا العام.

وقدم "المزروع" شكره لشركة الاتصالات السعودية على المشاركة في رعاية هذا المهرجان وهو امتداد معها في أعوام سابقة.

وأشار عادل المزروع إلى أنه سيكون هناك فعاليات مصاحبة لمهرجان كؤوس الملوك الذي يقام للعام الرابع على التوالي، تتمثل في الخيمة الشعبية وتحتوي على ركن الضيافة وركن التسلية مصحوبة بفعاليات التصوير وهاشتاق السحوبات، ومسابقة تثقيفية على "تويتر"، ومواد فيلمية تحكي مسيرة وارتباط الملوك والأمراء برياضة الفروسية، والرقصات الشعبية، وركن مقدم المسرح، ورسم الأطفال، وألعاب حركية (البلياردو الأرضي- الواقع الافتراضي)، وتوزيع هدايا دعائية وترويجية للحضور، ومسابقة في "تويتر" لعدد من الجوائز.

وأضاف "المزروع": تتضمن الفعاليات المصاحبة عرض فيلم يحكي مسيرة راعي الكأس قبل بداية كل شوط، كذلك عرض الكؤوس لحفل اليوم على منصة يمين البادوك، وعرض كأس الشوط في منطقة التتويج يسار البادوك قبل انطلاقة الشوط المخصص له بإخراج خاص، ولوحة خلفية للكأس داخل البادوك، ولوحة صغيرة لعرض مواصفات لكل كأس.

ودعا "المزروع" الجماهير للمشاركة والتفاعل مع مهرجان كؤوس الملوك السنوي والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الرائعة التي ستصاحب هذه المناسبة الغالية، ومشاهدة سباقات الخيل الرائعة.