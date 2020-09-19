النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رسائل طمأنة سعودية تهدّئ بها أسواق النفط بعد اضطراب

ارتفاع بأسعار المعاملات الآسيوية وعقود برنت تزيد 8 سنتات

أعادت تطمينات المملكة وتعهدها باستعادة إنتاجها الكامل للنفط، التوازن والاستقرار إلى سوق النفط، عقب تذبذب شهده نتيجة الهجوم الذي تعرضت له شركة أرامكو.
وارتفعت اليوم أسعار النفط في المعاملات الآسيوية بعد اضطراب لأيام، لتهدأ الأسواق بفضل تعهد السعودية باستعادة الإنتاج الكامل بنهاية سبتمبر في المنشآت التي أعطبتها هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ مطلع الأسبوع.
ووفق ما نقلته "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 63.68 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:07 بتوقيت جرينتش؛ في حين تقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتًا إلى 58.25 دولارًا للبرميل.
ويأتي انحسار المخاوف، بعد قفز 14.6% في أسعار برنت يوم الاثنين -الأكبر بالنسبة المئوية في يوم واحد لعقد الخام منذ 1988 على الأقل- عقب إعلان السعودية جدولًا زمنيًّا للتشغيل الكامل، وقولها إنها استطاعت العودة بإمدادات العملاء إلى مستويات ما قبل الهجمات عن طريق السحب من مخزوناتها النفطية.
وقال مايكل مكارثي، كبير محللي الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني: "ربما تكون الأسعار قد عثرت على نقطة توازن لبعض الوقت"، وأضاف أن تعافيًا سريعًا في إنتاج النفط السعودي سيؤكد أن التعطل كان مؤقتًا.
وتقدر شركة كايروس لتحليلات النفط، أن السعودية فقدت نحو 3.4 مليون برميل يوميًّا من الإنتاج، بعد تراجع مخزونات الخام حوالى عشرة ملايين برميل في 16 سبتمبر مقارنة بمستويات ما قبل الهجمات.
وعلى الرغم من هذا، قال مدير وكالة الطاقة الدولية، أمس الأربعاء: إنه لا يرى حاجة للإفراج عن مخزونات الطوارئ؛ لأن الأسواق تتلقى إمدادات جيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رسائل طمأنة سعودية تهدّئ بها أسواق النفط بعد اضطراب
سبق

أعادت تطمينات المملكة وتعهدها باستعادة إنتاجها الكامل للنفط، التوازن والاستقرار إلى سوق النفط، عقب تذبذب شهده نتيجة الهجوم الذي تعرضت له شركة أرامكو.
وارتفعت اليوم أسعار النفط في المعاملات الآسيوية بعد اضطراب لأيام، لتهدأ الأسواق بفضل تعهد السعودية باستعادة الإنتاج الكامل بنهاية سبتمبر في المنشآت التي أعطبتها هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ مطلع الأسبوع.
ووفق ما نقلته "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 63.68 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:07 بتوقيت جرينتش؛ في حين تقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتًا إلى 58.25 دولارًا للبرميل.
ويأتي انحسار المخاوف، بعد قفز 14.6% في أسعار برنت يوم الاثنين -الأكبر بالنسبة المئوية في يوم واحد لعقد الخام منذ 1988 على الأقل- عقب إعلان السعودية جدولًا زمنيًّا للتشغيل الكامل، وقولها إنها استطاعت العودة بإمدادات العملاء إلى مستويات ما قبل الهجمات عن طريق السحب من مخزوناتها النفطية.
وقال مايكل مكارثي، كبير محللي الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني: "ربما تكون الأسعار قد عثرت على نقطة توازن لبعض الوقت"، وأضاف أن تعافيًا سريعًا في إنتاج النفط السعودي سيؤكد أن التعطل كان مؤقتًا.
وتقدر شركة كايروس لتحليلات النفط، أن السعودية فقدت نحو 3.4 مليون برميل يوميًّا من الإنتاج، بعد تراجع مخزونات الخام حوالى عشرة ملايين برميل في 16 سبتمبر مقارنة بمستويات ما قبل الهجمات.
وعلى الرغم من هذا، قال مدير وكالة الطاقة الدولية، أمس الأربعاء: إنه لا يرى حاجة للإفراج عن مخزونات الطوارئ؛ لأن الأسواق تتلقى إمدادات جيدة.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
10:55 AM

رسائل طمأنة سعودية تهدّئ بها أسواق النفط بعد اضطراب

ارتفاع بأسعار المعاملات الآسيوية وعقود برنت تزيد 8 سنتات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,041

أعادت تطمينات المملكة وتعهدها باستعادة إنتاجها الكامل للنفط، التوازن والاستقرار إلى سوق النفط، عقب تذبذب شهده نتيجة الهجوم الذي تعرضت له شركة أرامكو.
وارتفعت اليوم أسعار النفط في المعاملات الآسيوية بعد اضطراب لأيام، لتهدأ الأسواق بفضل تعهد السعودية باستعادة الإنتاج الكامل بنهاية سبتمبر في المنشآت التي أعطبتها هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ مطلع الأسبوع.
ووفق ما نقلته "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 63.68 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:07 بتوقيت جرينتش؛ في حين تقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتًا إلى 58.25 دولارًا للبرميل.
ويأتي انحسار المخاوف، بعد قفز 14.6% في أسعار برنت يوم الاثنين -الأكبر بالنسبة المئوية في يوم واحد لعقد الخام منذ 1988 على الأقل- عقب إعلان السعودية جدولًا زمنيًّا للتشغيل الكامل، وقولها إنها استطاعت العودة بإمدادات العملاء إلى مستويات ما قبل الهجمات عن طريق السحب من مخزوناتها النفطية.
وقال مايكل مكارثي، كبير محللي الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني: "ربما تكون الأسعار قد عثرت على نقطة توازن لبعض الوقت"، وأضاف أن تعافيًا سريعًا في إنتاج النفط السعودي سيؤكد أن التعطل كان مؤقتًا.
وتقدر شركة كايروس لتحليلات النفط، أن السعودية فقدت نحو 3.4 مليون برميل يوميًّا من الإنتاج، بعد تراجع مخزونات الخام حوالى عشرة ملايين برميل في 16 سبتمبر مقارنة بمستويات ما قبل الهجمات.
وعلى الرغم من هذا، قال مدير وكالة الطاقة الدولية، أمس الأربعاء: إنه لا يرى حاجة للإفراج عن مخزونات الطوارئ؛ لأن الأسواق تتلقى إمدادات جيدة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,762
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,966
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,933
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,500

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة