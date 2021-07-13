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8 قتلى و9 مفقودين في انهيار فندق بالصين

عمليات بحث وإنقاذ واسعة النطاق لا تزال متواصلة

أفادت سلطات محلية صينية، الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم جراء انهيار فندق بشرق البلاد.

وأعلنت حكومة مدينة سوتشو بمقاطعة جيانجسو، أنه تم انتشال 8 جثث؛ بينما لا يزال هناك 9 مفقودين تحت الأنقاض.

ووقع الحادث فجأة بعد ظهر الاثنين وفق "رويترز"، وذكرت حكومة المدينة، أنه تم إنقاذ 14 شخصًا حتى الآن، 13 منهم مصابون.

ولفتت المدينة إلى أن عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق لا تزال متواصلة، مع نشر كلاب بحث وفِرَق تضم متخصصين في مجال الزلازل.

ولم يتضح على الفور سبب الانهيار ولا تزال التحقيقات تتواصل للكشف عنه.

ودعت سلطات المقاطعة إلى إجراء عمليات تفتيش على السلامة لمنع وقوع حوادث مماثلة في أماكن أخرى.

وتقع سوتشو على مسافة نحو 100 كيلومتر شرق شنغهاي.

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8 قتلى و9 مفقودين في انهيار فندق بالصين
سبق

أفادت سلطات محلية صينية، الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم جراء انهيار فندق بشرق البلاد.

وأعلنت حكومة مدينة سوتشو بمقاطعة جيانجسو، أنه تم انتشال 8 جثث؛ بينما لا يزال هناك 9 مفقودين تحت الأنقاض.

ووقع الحادث فجأة بعد ظهر الاثنين وفق "رويترز"، وذكرت حكومة المدينة، أنه تم إنقاذ 14 شخصًا حتى الآن، 13 منهم مصابون.

ولفتت المدينة إلى أن عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق لا تزال متواصلة، مع نشر كلاب بحث وفِرَق تضم متخصصين في مجال الزلازل.

ولم يتضح على الفور سبب الانهيار ولا تزال التحقيقات تتواصل للكشف عنه.

ودعت سلطات المقاطعة إلى إجراء عمليات تفتيش على السلامة لمنع وقوع حوادث مماثلة في أماكن أخرى.

وتقع سوتشو على مسافة نحو 100 كيلومتر شرق شنغهاي.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
10:26 AM

8 قتلى و9 مفقودين في انهيار فندق بالصين

عمليات بحث وإنقاذ واسعة النطاق لا تزال متواصلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت سلطات محلية صينية، الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم جراء انهيار فندق بشرق البلاد.

وأعلنت حكومة مدينة سوتشو بمقاطعة جيانجسو، أنه تم انتشال 8 جثث؛ بينما لا يزال هناك 9 مفقودين تحت الأنقاض.

ووقع الحادث فجأة بعد ظهر الاثنين وفق "رويترز"، وذكرت حكومة المدينة، أنه تم إنقاذ 14 شخصًا حتى الآن، 13 منهم مصابون.

ولفتت المدينة إلى أن عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق لا تزال متواصلة، مع نشر كلاب بحث وفِرَق تضم متخصصين في مجال الزلازل.

ولم يتضح على الفور سبب الانهيار ولا تزال التحقيقات تتواصل للكشف عنه.

ودعت سلطات المقاطعة إلى إجراء عمليات تفتيش على السلامة لمنع وقوع حوادث مماثلة في أماكن أخرى.

وتقع سوتشو على مسافة نحو 100 كيلومتر شرق شنغهاي.

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