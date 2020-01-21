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36 ساعة ماطرة يتوقعها "الحصيني".. هنا تفاصيلها

قال: تصحب حبات برد مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني أن الساعات الـ36 القادمة ستكون ماطرة على عدد من مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع خلال الـ36 القادمة -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء حتى غد الأربعاء أمطار على شرق المتوسط والشمالية وأجزاء من تبوك والجوف والباحة وعسير وجازان ثم العراق فالكويت وشمال الشرقية، مع ثلوج أو مطر ثلجي على مرتفعات الشام، وحبات برد مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشمالية.

حالة الطقس الأرصاد سحب ممطرة أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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36 ساعة ماطرة يتوقعها "الحصيني".. هنا تفاصيلها
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني أن الساعات الـ36 القادمة ستكون ماطرة على عدد من مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع خلال الـ36 القادمة -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء حتى غد الأربعاء أمطار على شرق المتوسط والشمالية وأجزاء من تبوك والجوف والباحة وعسير وجازان ثم العراق فالكويت وشمال الشرقية، مع ثلوج أو مطر ثلجي على مرتفعات الشام، وحبات برد مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشمالية.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
11:47 AM

36 ساعة ماطرة يتوقعها "الحصيني".. هنا تفاصيلها

قال: تصحب حبات برد مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني أن الساعات الـ36 القادمة ستكون ماطرة على عدد من مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع خلال الـ36 القادمة -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء حتى غد الأربعاء أمطار على شرق المتوسط والشمالية وأجزاء من تبوك والجوف والباحة وعسير وجازان ثم العراق فالكويت وشمال الشرقية، مع ثلوج أو مطر ثلجي على مرتفعات الشام، وحبات برد مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشمالية.

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