انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب فهد بن مساعد بن عبدالعزيز بن سليمان العبد اللطيف، في مدينة لندن. وسيتم نقل الجثمان إلى المملكة للصلاة عليه ودفنه في مدينة الرياض.
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فهد العبداللطيف إلى رحمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب فهد بن مساعد بن عبدالعزيز بن سليمان العبد اللطيف، في مدينة لندن. وسيتم نقل الجثمان إلى المملكة للصلاة عليه ودفنه في مدينة الرياض.
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فهد العبداللطيف إلى رحمة اللهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-10
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
08:21 PM
فهد العبداللطيف إلى رحمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب فهد بن مساعد بن عبدالعزيز بن سليمان العبد اللطيف، في مدينة لندن. وسيتم نقل الجثمان إلى المملكة للصلاة عليه ودفنه في مدينة الرياض.
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