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في جراحة نادرة.. ثلاثينية تنجب طفلها وهي في غيبوبة تامة منذ 5 أشهر بالمدينة

قام بها فريق طبي بمستشفى الملك فهد بمشاركة ثلاثة فرق طبية من 3 مستشفيات

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة وبالتعاون مع مستشفى النساء والولادة ومستشفى أحد من إجراء عملية قيصيرة لولادة سيدة ثلاثينية في غيبوبة تامة منذ أكثر من خمسة أشهر تكللت بالنجاح.

وفي التفاصيل.. وصلت المريضة لمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة وهي تعاني من جلطة في الرئة تسببت في توقف القلب ونقص الأكسجين في الدماغ بعد تعرضها لحادث مروري وهي حامل بالشهر الثاني قبل خمسة أشهر.

وعلى الفور تم إجراء إنعاش قلبي رئوي للمريضة حتى عادت نبضات القلب وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي ومتابعة خطة العلاج الخاصة بها تحت إشراف الدكتور نسرين محمد استشاري أمراض الصدر والدكتور محمد العيسى والدكتور محمد الجهني استشاري العصبية والجلطات الدماغية، كما قام الدكتور محمد عبدالستار استشاري أمراض النساء والولادة بمتابعة حالة الجنين طيلة الفترة الماضية.

وأجريت عملية قصيرية يوم أمس داخل غرفة العمليات بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة بمشاركة استشاري النساء والولادة واستشاري أمراض الأطفال تكللت بالنجاح ولله الحمد، وتم نقل الطفل إلى قسم الحضانة بمستشفى النساء والولادة والأطفال، وهو بصحة جيدة ولله الحمد لتكمل الفتاة مراحل علاجها في العناية المركزة بمستشفى الملك فهد بالمدينة، وشهدت هذه الحالة مشاركة ثلاثة فرق طبية من ثلاثة مستشفيات مختلفة بالمنطقة ليبين حجم التعاون والتكاتف بين القطاعات الصحية فيها.

فريق طبي مستشفى الملك فهد العام المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في جراحة نادرة.. ثلاثينية تنجب طفلها وهي في غيبوبة تامة منذ 5 أشهر بالمدينة
سبق

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة وبالتعاون مع مستشفى النساء والولادة ومستشفى أحد من إجراء عملية قيصيرة لولادة سيدة ثلاثينية في غيبوبة تامة منذ أكثر من خمسة أشهر تكللت بالنجاح.

وفي التفاصيل.. وصلت المريضة لمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة وهي تعاني من جلطة في الرئة تسببت في توقف القلب ونقص الأكسجين في الدماغ بعد تعرضها لحادث مروري وهي حامل بالشهر الثاني قبل خمسة أشهر.

وعلى الفور تم إجراء إنعاش قلبي رئوي للمريضة حتى عادت نبضات القلب وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي ومتابعة خطة العلاج الخاصة بها تحت إشراف الدكتور نسرين محمد استشاري أمراض الصدر والدكتور محمد العيسى والدكتور محمد الجهني استشاري العصبية والجلطات الدماغية، كما قام الدكتور محمد عبدالستار استشاري أمراض النساء والولادة بمتابعة حالة الجنين طيلة الفترة الماضية.

وأجريت عملية قصيرية يوم أمس داخل غرفة العمليات بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة بمشاركة استشاري النساء والولادة واستشاري أمراض الأطفال تكللت بالنجاح ولله الحمد، وتم نقل الطفل إلى قسم الحضانة بمستشفى النساء والولادة والأطفال، وهو بصحة جيدة ولله الحمد لتكمل الفتاة مراحل علاجها في العناية المركزة بمستشفى الملك فهد بالمدينة، وشهدت هذه الحالة مشاركة ثلاثة فرق طبية من ثلاثة مستشفيات مختلفة بالمنطقة ليبين حجم التعاون والتكاتف بين القطاعات الصحية فيها.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
09:41 PM

في جراحة نادرة.. ثلاثينية تنجب طفلها وهي في غيبوبة تامة منذ 5 أشهر بالمدينة

قام بها فريق طبي بمستشفى الملك فهد بمشاركة ثلاثة فرق طبية من 3 مستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة وبالتعاون مع مستشفى النساء والولادة ومستشفى أحد من إجراء عملية قيصيرة لولادة سيدة ثلاثينية في غيبوبة تامة منذ أكثر من خمسة أشهر تكللت بالنجاح.

وفي التفاصيل.. وصلت المريضة لمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة وهي تعاني من جلطة في الرئة تسببت في توقف القلب ونقص الأكسجين في الدماغ بعد تعرضها لحادث مروري وهي حامل بالشهر الثاني قبل خمسة أشهر.

وعلى الفور تم إجراء إنعاش قلبي رئوي للمريضة حتى عادت نبضات القلب وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي ومتابعة خطة العلاج الخاصة بها تحت إشراف الدكتور نسرين محمد استشاري أمراض الصدر والدكتور محمد العيسى والدكتور محمد الجهني استشاري العصبية والجلطات الدماغية، كما قام الدكتور محمد عبدالستار استشاري أمراض النساء والولادة بمتابعة حالة الجنين طيلة الفترة الماضية.

وأجريت عملية قصيرية يوم أمس داخل غرفة العمليات بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة بمشاركة استشاري النساء والولادة واستشاري أمراض الأطفال تكللت بالنجاح ولله الحمد، وتم نقل الطفل إلى قسم الحضانة بمستشفى النساء والولادة والأطفال، وهو بصحة جيدة ولله الحمد لتكمل الفتاة مراحل علاجها في العناية المركزة بمستشفى الملك فهد بالمدينة، وشهدت هذه الحالة مشاركة ثلاثة فرق طبية من ثلاثة مستشفيات مختلفة بالمنطقة ليبين حجم التعاون والتكاتف بين القطاعات الصحية فيها.

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