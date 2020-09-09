النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

روى لي أحد الزملاء الإعلاميين السعوديين، الذي له باع طويل في بلاط صاحبة الجلالة، أنه أجرى حوارًا قبل أكثر من ثلاثين سنة مع أحد رجال الأعمال المعروفين. وقال هذا الرجل إنه كلما ذهب للعمل يقول له والده عبارة "احذر من الشوك"، فقال له في أحد الأيام: "يا والدي، ماذا تقصد بهذه العبارة التي كررتها عليَّ مئات المرات؟". فقال له: هذه الكلمة من ثلاثة أحرف، ولها ثلاثة مدلولات، أولها: حرف الشين، ويعني احذر من الشراكة. وثانيها: حرف الواو ويعني احذر من الوكالة. وثالثها: حرف الكاف، ويعني احذر من الكفالة.

يقول هذا الرجل: كانت هذه الكلمات درسًا مهمًّا بالنسبة لي في حياتي التجارية، وعدم الانجراف خلف الكلام المعسول والوعود غير الموثقة التي ربما تكون نهايتها وخيمة لا سمح الله.

لو تمعنَّا في هذه المحاذير الثلاثة سنجد أنها فعلاً سبب أغلب المشاكل التجارية؛ فكم استقبلت المحاكم آلاف القضايا بين الناس بسبب شراكة لم يتم التفاهم عليها، أو توثيقها، أو عدم تقييم الحصص بشكل مناسب، أو قيام أحد الشركاء بتكليف الآخر بدون متابعة. وفي النهاية تقع الكارثة.

وكذلك الوكالة عندما يقوم أحد الأشخاص ـ رجلاً أو امرأة ـ بإعطاء وكالة مطلقة لشخص يتصرف في أمواله كيفما يشاء، بينما التصرف الصحيح أن تكون الوكالة مقيدة بأعمال محددة، وفي حالة البيع يكون الشيك باسم المالك حفظًا للحقوق.

وأيضا الكفالة كارثة يتحملها الرجل أو المرأة عندما يتصدى لها، وتشهد على ذلك أقسام الشُّرط والمحاكم التي قبضت على أشخاص لا ناقة لهم ولا جمل سوى أنهم كفلوا أشخاصًا لم يسددوا. وكلنا نعلم أن أصحاب الحقوق يلقون القبض على الكفيل في حال تعذُّر الوصول للمستفيد الأول.

الحرص مطلوب في الأعمال التجارية، والثقة الزائدة لا تخلي الشخص من المسؤولية. والأفضل -كما قال الخبير- أن نبتعد عن "الشوك".

عبدالرحمن المرشد

الرئيسية/ المملكة

اعلان
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟
سبق

روى لي أحد الزملاء الإعلاميين السعوديين، الذي له باع طويل في بلاط صاحبة الجلالة، أنه أجرى حوارًا قبل أكثر من ثلاثين سنة مع أحد رجال الأعمال المعروفين. وقال هذا الرجل إنه كلما ذهب للعمل يقول له والده عبارة "احذر من الشوك"، فقال له في أحد الأيام: "يا والدي، ماذا تقصد بهذه العبارة التي كررتها عليَّ مئات المرات؟". فقال له: هذه الكلمة من ثلاثة أحرف، ولها ثلاثة مدلولات، أولها: حرف الشين، ويعني احذر من الشراكة. وثانيها: حرف الواو ويعني احذر من الوكالة. وثالثها: حرف الكاف، ويعني احذر من الكفالة.

يقول هذا الرجل: كانت هذه الكلمات درسًا مهمًّا بالنسبة لي في حياتي التجارية، وعدم الانجراف خلف الكلام المعسول والوعود غير الموثقة التي ربما تكون نهايتها وخيمة لا سمح الله.

لو تمعنَّا في هذه المحاذير الثلاثة سنجد أنها فعلاً سبب أغلب المشاكل التجارية؛ فكم استقبلت المحاكم آلاف القضايا بين الناس بسبب شراكة لم يتم التفاهم عليها، أو توثيقها، أو عدم تقييم الحصص بشكل مناسب، أو قيام أحد الشركاء بتكليف الآخر بدون متابعة. وفي النهاية تقع الكارثة.

وكذلك الوكالة عندما يقوم أحد الأشخاص ـ رجلاً أو امرأة ـ بإعطاء وكالة مطلقة لشخص يتصرف في أمواله كيفما يشاء، بينما التصرف الصحيح أن تكون الوكالة مقيدة بأعمال محددة، وفي حالة البيع يكون الشيك باسم المالك حفظًا للحقوق.

وأيضا الكفالة كارثة يتحملها الرجل أو المرأة عندما يتصدى لها، وتشهد على ذلك أقسام الشُّرط والمحاكم التي قبضت على أشخاص لا ناقة لهم ولا جمل سوى أنهم كفلوا أشخاصًا لم يسددوا. وكلنا نعلم أن أصحاب الحقوق يلقون القبض على الكفيل في حال تعذُّر الوصول للمستفيد الأول.

الحرص مطلوب في الأعمال التجارية، والثقة الزائدة لا تخلي الشخص من المسؤولية. والأفضل -كما قال الخبير- أن نبتعد عن "الشوك".

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
01:41 AM
اخر تعديل
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
04:32 AM

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد - الرياض
A A A
0
424

روى لي أحد الزملاء الإعلاميين السعوديين، الذي له باع طويل في بلاط صاحبة الجلالة، أنه أجرى حوارًا قبل أكثر من ثلاثين سنة مع أحد رجال الأعمال المعروفين. وقال هذا الرجل إنه كلما ذهب للعمل يقول له والده عبارة "احذر من الشوك"، فقال له في أحد الأيام: "يا والدي، ماذا تقصد بهذه العبارة التي كررتها عليَّ مئات المرات؟". فقال له: هذه الكلمة من ثلاثة أحرف، ولها ثلاثة مدلولات، أولها: حرف الشين، ويعني احذر من الشراكة. وثانيها: حرف الواو ويعني احذر من الوكالة. وثالثها: حرف الكاف، ويعني احذر من الكفالة.

يقول هذا الرجل: كانت هذه الكلمات درسًا مهمًّا بالنسبة لي في حياتي التجارية، وعدم الانجراف خلف الكلام المعسول والوعود غير الموثقة التي ربما تكون نهايتها وخيمة لا سمح الله.

لو تمعنَّا في هذه المحاذير الثلاثة سنجد أنها فعلاً سبب أغلب المشاكل التجارية؛ فكم استقبلت المحاكم آلاف القضايا بين الناس بسبب شراكة لم يتم التفاهم عليها، أو توثيقها، أو عدم تقييم الحصص بشكل مناسب، أو قيام أحد الشركاء بتكليف الآخر بدون متابعة. وفي النهاية تقع الكارثة.

وكذلك الوكالة عندما يقوم أحد الأشخاص ـ رجلاً أو امرأة ـ بإعطاء وكالة مطلقة لشخص يتصرف في أمواله كيفما يشاء، بينما التصرف الصحيح أن تكون الوكالة مقيدة بأعمال محددة، وفي حالة البيع يكون الشيك باسم المالك حفظًا للحقوق.

وأيضا الكفالة كارثة يتحملها الرجل أو المرأة عندما يتصدى لها، وتشهد على ذلك أقسام الشُّرط والمحاكم التي قبضت على أشخاص لا ناقة لهم ولا جمل سوى أنهم كفلوا أشخاصًا لم يسددوا. وكلنا نعلم أن أصحاب الحقوق يلقون القبض على الكفيل في حال تعذُّر الوصول للمستفيد الأول.

الحرص مطلوب في الأعمال التجارية، والثقة الزائدة لا تخلي الشخص من المسؤولية. والأفضل -كما قال الخبير- أن نبتعد عن "الشوك".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,762
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,788
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,338
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,389

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة