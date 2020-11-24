أدانت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الاعتداء الجبان الذي استهدف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة، الذي يعد عملًا تخريبيًّا إرهابيًّا ودليلًا على سعي الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى تقويض الاستقرار والأمن بالمنطقة. وأهابت الندوة العالمية بالمجتمع الدولي أن يتضامن مع المملكة ويقف معها في صف واحد ضد كل ما ينال من أمن واستقرار البلاد، داعية الله أن يحفظ ربوع المملكة من كل شر، وأن يديم عليها الأمن والأمان.

الندوة العالمية: اعتداء الحوثي على محطة بترولية بجدة عمل تخريبي إرهابي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-24 أدانت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الاعتداء الجبان الذي استهدف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة، الذي يعد عملًا تخريبيًّا إرهابيًّا ودليلًا على سعي الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى تقويض الاستقرار والأمن بالمنطقة.



وأهابت الندوة العالمية بالمجتمع الدولي أن يتضامن مع المملكة ويقف معها في صف واحد ضد كل ما ينال من أمن واستقرار البلاد، داعية الله أن يحفظ ربوع المملكة من كل شر، وأن يديم عليها الأمن والأمان.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 06:51 PM

الندوة العالمية: اعتداء الحوثي على محطة بترولية بجدة عمل تخريبي إرهابي أهابت بالمجتمع الدولي أن يتضامن مع المملكة ويقف معها في صف واحد





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أدانت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الاعتداء الجبان الذي استهدف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة، الذي يعد عملًا تخريبيًّا إرهابيًّا ودليلًا على سعي الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى تقويض الاستقرار والأمن بالمنطقة.



وأهابت الندوة العالمية بالمجتمع الدولي أن يتضامن مع المملكة ويقف معها في صف واحد ضد كل ما ينال من أمن واستقرار البلاد، داعية الله أن يحفظ ربوع المملكة من كل شر، وأن يديم عليها الأمن والأمان.