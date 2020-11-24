النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الندوة العالمية: اعتداء الحوثي على محطة بترولية بجدة عمل تخريبي إرهابي

أهابت بالمجتمع الدولي أن يتضامن مع المملكة ويقف معها في صف واحد

أدانت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الاعتداء الجبان الذي استهدف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة، الذي يعد عملًا تخريبيًّا إرهابيًّا ودليلًا على سعي الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى تقويض الاستقرار والأمن بالمنطقة.

وأهابت الندوة العالمية بالمجتمع الدولي أن يتضامن مع المملكة ويقف معها في صف واحد ضد كل ما ينال من أمن واستقرار البلاد، داعية الله أن يحفظ ربوع المملكة من كل شر، وأن يديم عليها الأمن والأمان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الندوة العالمية: اعتداء الحوثي على محطة بترولية بجدة عمل تخريبي إرهابي
سبق

أدانت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الاعتداء الجبان الذي استهدف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة، الذي يعد عملًا تخريبيًّا إرهابيًّا ودليلًا على سعي الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى تقويض الاستقرار والأمن بالمنطقة.

وأهابت الندوة العالمية بالمجتمع الدولي أن يتضامن مع المملكة ويقف معها في صف واحد ضد كل ما ينال من أمن واستقرار البلاد، داعية الله أن يحفظ ربوع المملكة من كل شر، وأن يديم عليها الأمن والأمان.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
06:51 PM

الندوة العالمية: اعتداء الحوثي على محطة بترولية بجدة عمل تخريبي إرهابي

أهابت بالمجتمع الدولي أن يتضامن مع المملكة ويقف معها في صف واحد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
288

أدانت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الاعتداء الجبان الذي استهدف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة، الذي يعد عملًا تخريبيًّا إرهابيًّا ودليلًا على سعي الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى تقويض الاستقرار والأمن بالمنطقة.

وأهابت الندوة العالمية بالمجتمع الدولي أن يتضامن مع المملكة ويقف معها في صف واحد ضد كل ما ينال من أمن واستقرار البلاد، داعية الله أن يحفظ ربوع المملكة من كل شر، وأن يديم عليها الأمن والأمان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,080
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,211
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,761
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,523

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة