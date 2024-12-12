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مركز الملك سلمان يقدم دورات تدريبية للطلبة في "الزعتري"

تتضمن "أعمال الخياطة والتطريز والطبخ والمعارف العلمية"

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم دورات تدريبية تخصصية لـ 345 طالبًا وطالبة من الطلبة السوريين اللاجئين في مخيم الزعتري بالأردن بغرض تنمية مهاراتهم الإبداعية والحرفية.

وتشتمل الدورات على "أعمال الخياطة والتطريز والطبخ والمعارف العلمية في الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية والحاسوب ومحو الأمية".

وعبّر الطلاب المستفيدون عن سعادتهم بما يقدم لهم من خدمات ومهارات وخبرات حياتية ستكون سندًا لهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها ، مقدمين الشكر والتقدير لحكومة وشعب المملكة على ما يقدمونه من دعم ورعاية شاملة للشعب السوري خلال الأزمة الإنسانية التي يعيشها.

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مركز الملك سلمان يقدم دورات تدريبية للطلبة في "الزعتري"
سبق

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم دورات تدريبية تخصصية لـ 345 طالبًا وطالبة من الطلبة السوريين اللاجئين في مخيم الزعتري بالأردن بغرض تنمية مهاراتهم الإبداعية والحرفية.

وتشتمل الدورات على "أعمال الخياطة والتطريز والطبخ والمعارف العلمية في الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية والحاسوب ومحو الأمية".

وعبّر الطلاب المستفيدون عن سعادتهم بما يقدم لهم من خدمات ومهارات وخبرات حياتية ستكون سندًا لهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها ، مقدمين الشكر والتقدير لحكومة وشعب المملكة على ما يقدمونه من دعم ورعاية شاملة للشعب السوري خلال الأزمة الإنسانية التي يعيشها.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
05:26 PM

مركز الملك سلمان يقدم دورات تدريبية للطلبة في "الزعتري"

تتضمن "أعمال الخياطة والتطريز والطبخ والمعارف العلمية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم دورات تدريبية تخصصية لـ 345 طالبًا وطالبة من الطلبة السوريين اللاجئين في مخيم الزعتري بالأردن بغرض تنمية مهاراتهم الإبداعية والحرفية.

وتشتمل الدورات على "أعمال الخياطة والتطريز والطبخ والمعارف العلمية في الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية والحاسوب ومحو الأمية".

وعبّر الطلاب المستفيدون عن سعادتهم بما يقدم لهم من خدمات ومهارات وخبرات حياتية ستكون سندًا لهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها ، مقدمين الشكر والتقدير لحكومة وشعب المملكة على ما يقدمونه من دعم ورعاية شاملة للشعب السوري خلال الأزمة الإنسانية التي يعيشها.

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