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وزارة الرياضة توضح ملابسات وفاة طفل في مباراة الفتح والوحدة

أوضحت وزارة الرياضة ملابسات وفاة طفل رضيع في مباراة الفتح والوحدة التي أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء عصر اليوم.

وقالت في بيان:"إنه مع نهاية الشوط الأول تلقت إدارة الملعب بلاغًا عن حالة إسعافية طارئة في المدرجات".

وأضاف: على الفور اتجه الطاقم الطبي التابع للهلال الأحمر السعودي وكانت الحالة لطفل يبلغ من العمر شهرًا ونصف الشهر أحضرته أسرته المكونة من الأب والأم وستة أطفال، وقد كان الطفل حينها فاقدًا للوعي وسرعان ما فارق الحياة حيث اتضح أنه كان يعاني بسبب صعوبة في التنفس منذ ولادته.

هذا وتقدم الوزارة تعازيها لأسرة الطفل الفقيد.

وزارة الرياضة الفتح الوحدة ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء وفاة طفل رضيع

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزارة الرياضة توضح ملابسات وفاة طفل في مباراة الفتح والوحدة
سبق

أوضحت وزارة الرياضة ملابسات وفاة طفل رضيع في مباراة الفتح والوحدة التي أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء عصر اليوم.

وقالت في بيان:"إنه مع نهاية الشوط الأول تلقت إدارة الملعب بلاغًا عن حالة إسعافية طارئة في المدرجات".

وأضاف: على الفور اتجه الطاقم الطبي التابع للهلال الأحمر السعودي وكانت الحالة لطفل يبلغ من العمر شهرًا ونصف الشهر أحضرته أسرته المكونة من الأب والأم وستة أطفال، وقد كان الطفل حينها فاقدًا للوعي وسرعان ما فارق الحياة حيث اتضح أنه كان يعاني بسبب صعوبة في التنفس منذ ولادته.

هذا وتقدم الوزارة تعازيها لأسرة الطفل الفقيد.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
11:53 PM
اخر تعديل
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
01:28 AM

وزارة الرياضة توضح ملابسات وفاة طفل في مباراة الفتح والوحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت وزارة الرياضة ملابسات وفاة طفل رضيع في مباراة الفتح والوحدة التي أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء عصر اليوم.

وقالت في بيان:"إنه مع نهاية الشوط الأول تلقت إدارة الملعب بلاغًا عن حالة إسعافية طارئة في المدرجات".

وأضاف: على الفور اتجه الطاقم الطبي التابع للهلال الأحمر السعودي وكانت الحالة لطفل يبلغ من العمر شهرًا ونصف الشهر أحضرته أسرته المكونة من الأب والأم وستة أطفال، وقد كان الطفل حينها فاقدًا للوعي وسرعان ما فارق الحياة حيث اتضح أنه كان يعاني بسبب صعوبة في التنفس منذ ولادته.

هذا وتقدم الوزارة تعازيها لأسرة الطفل الفقيد.

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