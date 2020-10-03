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ولي العهد يعزي نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي في وفاة الشيخ صباح

في اتصال هاتفي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني بدولة الكويت، أعرب فيه عن خالص عزاءه ومواساته في الفقيد أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.


ودعا سمو ولي العهد الله سبحانه أن يغفر للفقيد وأن يرحمه رحمة واسعه ويسكنه فسيح جناته.

وقد عبر الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن لايريهما أي مكروه.

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ولي العهد يعزي نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي في وفاة الشيخ صباح
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني بدولة الكويت، أعرب فيه عن خالص عزاءه ومواساته في الفقيد أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.


ودعا سمو ولي العهد الله سبحانه أن يغفر للفقيد وأن يرحمه رحمة واسعه ويسكنه فسيح جناته.

وقد عبر الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن لايريهما أي مكروه.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
06:28 PM
اخر تعديل
03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
07:46 PM

ولي العهد يعزي نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي في وفاة الشيخ صباح

في اتصال هاتفي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
0
1,878

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني بدولة الكويت، أعرب فيه عن خالص عزاءه ومواساته في الفقيد أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.


ودعا سمو ولي العهد الله سبحانه أن يغفر للفقيد وأن يرحمه رحمة واسعه ويسكنه فسيح جناته.

وقد عبر الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن لايريهما أي مكروه.

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