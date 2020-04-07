النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تخفيفًا لآثار "كورونا".. "المركزي المصري" يلغي القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد

يستفيد منه 100 ألف مواطن و8 آلاف شركة

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم (الثلاثاء)، إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأوضح البنك المركزي في بيان أن إلغاء القوائم السوداء والسلبية سيستفيد منه نحو ثمانية آلاف شركة، وما يزيد على 100 ألف مواطن.

وأضاف أنه سيجري منح البنوك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع؛ ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

وبحسب "رويترز": تأتي القرارات في إطار إجراءات استثنائية لتخفيف أثر تفشي الفيروس، شملت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر، وتعليق غرامات تأخر السداد.

وبمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تخفيفًا لآثار "كورونا".. "المركزي المصري" يلغي القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد
سبق

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم (الثلاثاء)، إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأوضح البنك المركزي في بيان أن إلغاء القوائم السوداء والسلبية سيستفيد منه نحو ثمانية آلاف شركة، وما يزيد على 100 ألف مواطن.

وأضاف أنه سيجري منح البنوك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع؛ ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

وبحسب "رويترز": تأتي القرارات في إطار إجراءات استثنائية لتخفيف أثر تفشي الفيروس، شملت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر، وتعليق غرامات تأخر السداد.

وبمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
07:57 PM

تخفيفًا لآثار "كورونا".. "المركزي المصري" يلغي القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد

يستفيد منه 100 ألف مواطن و8 آلاف شركة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,838

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم (الثلاثاء)، إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأوضح البنك المركزي في بيان أن إلغاء القوائم السوداء والسلبية سيستفيد منه نحو ثمانية آلاف شركة، وما يزيد على 100 ألف مواطن.

وأضاف أنه سيجري منح البنوك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع؛ ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

وبحسب "رويترز": تأتي القرارات في إطار إجراءات استثنائية لتخفيف أثر تفشي الفيروس، شملت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر، وتعليق غرامات تأخر السداد.

وبمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,973
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,041
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,708
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,004

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة