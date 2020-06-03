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"تقني ومهني" الرياض تدشّن 198 برنامجًا تطويريًّا "عن بعد"

لما يزيد على 6500 من منسوبي ومنسوبات التدريب

دشنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، 198 برنامجًا تطويريًّا لما يزيد على 6500 من منسوبي ومنسوبات التدريب التقني بمنطقة الرياض.

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل: إن ذلك في إطار رفع مستوى الأداء الوظيفي لدى منسوبي التدريب التقني والمهني، والإمكانيات التي أتاحتها الدولة رعاها الله، وتعمل عليها المؤسسة وينعكس أثرها الإيجابي على جميع منسوبي التدريب التقني.

وأضاف أن البرامج تستمرّ ثلاثة أسابيع تبدأ من الاثنين، 9/ 10/ 1441هـ، حتى الخميس 26/ 10/ 1441هـ، تتنوع فيها البرامج بما يتناسب مع الاحتياجات الميدانية للزملاء والزميلات على مستوى المنطقة؛ حيث يتم رفع القدرات الإنتاجية والكفاءة العملية للمستفيد من هذه البرامج.

ولفت إلى أنها تتوافق مع الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها القيادة الحكيمة -أيدها الله- في ظلّ هذه الجائحة؛ حيث تنفذ عن بعد حرصًا على سلامة الجميع.

يذكر أن تنفيذ البرامج يجري عن طريق ما تزخر به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من كفاءات تدريبية عالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقني ومهني" الرياض تدشّن 198 برنامجًا تطويريًّا "عن بعد"
سبق

دشنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، 198 برنامجًا تطويريًّا لما يزيد على 6500 من منسوبي ومنسوبات التدريب التقني بمنطقة الرياض.

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل: إن ذلك في إطار رفع مستوى الأداء الوظيفي لدى منسوبي التدريب التقني والمهني، والإمكانيات التي أتاحتها الدولة رعاها الله، وتعمل عليها المؤسسة وينعكس أثرها الإيجابي على جميع منسوبي التدريب التقني.

وأضاف أن البرامج تستمرّ ثلاثة أسابيع تبدأ من الاثنين، 9/ 10/ 1441هـ، حتى الخميس 26/ 10/ 1441هـ، تتنوع فيها البرامج بما يتناسب مع الاحتياجات الميدانية للزملاء والزميلات على مستوى المنطقة؛ حيث يتم رفع القدرات الإنتاجية والكفاءة العملية للمستفيد من هذه البرامج.

ولفت إلى أنها تتوافق مع الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها القيادة الحكيمة -أيدها الله- في ظلّ هذه الجائحة؛ حيث تنفذ عن بعد حرصًا على سلامة الجميع.

يذكر أن تنفيذ البرامج يجري عن طريق ما تزخر به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من كفاءات تدريبية عالية.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
05:28 PM

"تقني ومهني" الرياض تدشّن 198 برنامجًا تطويريًّا "عن بعد"

لما يزيد على 6500 من منسوبي ومنسوبات التدريب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، 198 برنامجًا تطويريًّا لما يزيد على 6500 من منسوبي ومنسوبات التدريب التقني بمنطقة الرياض.

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل: إن ذلك في إطار رفع مستوى الأداء الوظيفي لدى منسوبي التدريب التقني والمهني، والإمكانيات التي أتاحتها الدولة رعاها الله، وتعمل عليها المؤسسة وينعكس أثرها الإيجابي على جميع منسوبي التدريب التقني.

وأضاف أن البرامج تستمرّ ثلاثة أسابيع تبدأ من الاثنين، 9/ 10/ 1441هـ، حتى الخميس 26/ 10/ 1441هـ، تتنوع فيها البرامج بما يتناسب مع الاحتياجات الميدانية للزملاء والزميلات على مستوى المنطقة؛ حيث يتم رفع القدرات الإنتاجية والكفاءة العملية للمستفيد من هذه البرامج.

ولفت إلى أنها تتوافق مع الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها القيادة الحكيمة -أيدها الله- في ظلّ هذه الجائحة؛ حيث تنفذ عن بعد حرصًا على سلامة الجميع.

يذكر أن تنفيذ البرامج يجري عن طريق ما تزخر به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من كفاءات تدريبية عالية.

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