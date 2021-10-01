هل تفجّرها إدارة "الهلال" وتعلن إقالة "جارديم"؟

بات وضع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم على صفيح ساخن مع ناديه الهلال على خلفية تردي نتائج الفريق في الدوري.

ولعب الزعيم 6 مباريات حتى الآن حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مثلهم ليفقد الفريق 6 نقاط حتى الآن، ولديه مباراة مؤجلة أمام الفيحاء .

وغاب الفوز عن الهلال في الجولتين الأخيرتين، حيث تعادل مع الشباب ثم عاود نفس النتيجة في مباراته الأخير بالأمس أمام الحزم في الجولة السابعة من المسابقة.

لم يقنع المدرب البرتغالي جماهير فريقه حتى الآن بسبب التخبطات في التشكيلة الفنية لفريقه إضافة لقراءة المباريات.

جماهير الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي طالبت على استحياء بإقالة المدرب أو الجلوس معه لتغيير عدد من قناعاته.

وتتخوف الجماهير تماماً من مواجهة الفريق القادمة أمام برسبوليس الإيراني في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا .

ستترقب الإدارة نتائج الفريق القادمة التي ستعني رحيل المدرب حال استمرار النتائج السلبية بكل تأكيد.