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في عمل تطوعي قادته البيئة.. جمع 21 طن نفايات من "عين هيت" بالرياض

بمشاركة عدد من الجهات.. يشكل معلمًا سياحيًا ومتنزهاً لسكان العاصمة

نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشراكة مع الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي وأمانة منطقة الرياض حملة لنظافة منطقة "عين هيت" السياحية جنوب الرياض، حيث جمع المشاركون نحو 21 طنًا من النفايات.
وأوضحت الوزارة أن المتطوعين جمعوا قرابة 1 طن من العلب البلاستيكية وسط حضور لافت، مبينة أن إدارة النظافة التابعة لأمانة المنطقه بدورها أزالت أكثر من 20 طناً من أكوام النفايات الموجودة في الموقع.
وتأتي نظافة موقع "عين هيت" لكونه معلمًا سياحياً ومتنزهاً للسكان يقضون فيه الساعات الطوال خلال أيام الأسبوع في هجرة هيت التي حملت العين اسمها، والمحافظة عليها كمورد اقتصادي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتدعم "البيئة" هذه التوجهات التي تهدف إلى زيادة التثقيف البيئي وتغيير السلوكيات السلبية قبل وأثناء زيارة المواقع السياحية الطبيعية والأماكن الأثرية والتراثية، كما تدعو القطاعات كافة للشراكة وتطوير المبادرات المتعلقة بالنظافة العامة والتشجير، ونشر أفكار حماية البيئة، وتعزيز حب البيئة وحماية الطبيعة، والتي تأتي ضمن أهداف "رؤية السعودية 2030".
ويبعد موقع "عين هيت" عن الرياض مسافة 30 كليو متراً جنوبًا على الطريق المؤدي إلى محافظة الخرج، وهو مورد ماء منذ القدم، داخل كهف، ويعود عمره إلى آلاف السنين، وهو عبارة عن مضرب نجم في الأرض يصل عمقه إلى 390 متراً داخل التجويف الصخري، ويوجد في أسفل الكهف عين تصب الماء طوال أيام السنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في عمل تطوعي قادته البيئة.. جمع 21 طن نفايات من "عين هيت" بالرياض
سبق

نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشراكة مع الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي وأمانة منطقة الرياض حملة لنظافة منطقة "عين هيت" السياحية جنوب الرياض، حيث جمع المشاركون نحو 21 طنًا من النفايات.
وأوضحت الوزارة أن المتطوعين جمعوا قرابة 1 طن من العلب البلاستيكية وسط حضور لافت، مبينة أن إدارة النظافة التابعة لأمانة المنطقه بدورها أزالت أكثر من 20 طناً من أكوام النفايات الموجودة في الموقع.
وتأتي نظافة موقع "عين هيت" لكونه معلمًا سياحياً ومتنزهاً للسكان يقضون فيه الساعات الطوال خلال أيام الأسبوع في هجرة هيت التي حملت العين اسمها، والمحافظة عليها كمورد اقتصادي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتدعم "البيئة" هذه التوجهات التي تهدف إلى زيادة التثقيف البيئي وتغيير السلوكيات السلبية قبل وأثناء زيارة المواقع السياحية الطبيعية والأماكن الأثرية والتراثية، كما تدعو القطاعات كافة للشراكة وتطوير المبادرات المتعلقة بالنظافة العامة والتشجير، ونشر أفكار حماية البيئة، وتعزيز حب البيئة وحماية الطبيعة، والتي تأتي ضمن أهداف "رؤية السعودية 2030".
ويبعد موقع "عين هيت" عن الرياض مسافة 30 كليو متراً جنوبًا على الطريق المؤدي إلى محافظة الخرج، وهو مورد ماء منذ القدم، داخل كهف، ويعود عمره إلى آلاف السنين، وهو عبارة عن مضرب نجم في الأرض يصل عمقه إلى 390 متراً داخل التجويف الصخري، ويوجد في أسفل الكهف عين تصب الماء طوال أيام السنة.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
03:11 PM

في عمل تطوعي قادته البيئة.. جمع 21 طن نفايات من "عين هيت" بالرياض

بمشاركة عدد من الجهات.. يشكل معلمًا سياحيًا ومتنزهاً لسكان العاصمة

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مسلّم الهواملة - الرياض
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نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشراكة مع الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي وأمانة منطقة الرياض حملة لنظافة منطقة "عين هيت" السياحية جنوب الرياض، حيث جمع المشاركون نحو 21 طنًا من النفايات.
وأوضحت الوزارة أن المتطوعين جمعوا قرابة 1 طن من العلب البلاستيكية وسط حضور لافت، مبينة أن إدارة النظافة التابعة لأمانة المنطقه بدورها أزالت أكثر من 20 طناً من أكوام النفايات الموجودة في الموقع.
وتأتي نظافة موقع "عين هيت" لكونه معلمًا سياحياً ومتنزهاً للسكان يقضون فيه الساعات الطوال خلال أيام الأسبوع في هجرة هيت التي حملت العين اسمها، والمحافظة عليها كمورد اقتصادي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتدعم "البيئة" هذه التوجهات التي تهدف إلى زيادة التثقيف البيئي وتغيير السلوكيات السلبية قبل وأثناء زيارة المواقع السياحية الطبيعية والأماكن الأثرية والتراثية، كما تدعو القطاعات كافة للشراكة وتطوير المبادرات المتعلقة بالنظافة العامة والتشجير، ونشر أفكار حماية البيئة، وتعزيز حب البيئة وحماية الطبيعة، والتي تأتي ضمن أهداف "رؤية السعودية 2030".
ويبعد موقع "عين هيت" عن الرياض مسافة 30 كليو متراً جنوبًا على الطريق المؤدي إلى محافظة الخرج، وهو مورد ماء منذ القدم، داخل كهف، ويعود عمره إلى آلاف السنين، وهو عبارة عن مضرب نجم في الأرض يصل عمقه إلى 390 متراً داخل التجويف الصخري، ويوجد في أسفل الكهف عين تصب الماء طوال أيام السنة.

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