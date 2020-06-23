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"المواصفات" تحفّز المنشآت الوطنية بشهادة متخصصة لجودة مراكز خدمة المستفيدين

لضمان جودة ما تُقدمه من خدمات وفقًا لأسس العمل المؤسسي.. لرفع مستوى التنافسة

بدأت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في تفعيل متطلبات اللائحة الفنية لشهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين (حياك) على مراكز خدمة المستفيدين بالأجهزة الحكومية والخاصة.

وتسعى هيئة المواصفات من خلال تطبيق متطلبات هذه اللائحة، لضمان جودة ما تُقدمه مراكز خدمة المستفيدين بالمنشآت من خدمات؛ وفقًا لأسس العمل المؤسسي، وبما يتوافق مع متطلبات نظم إدارة الجودة المختلفة.

حيث تخضع تلك المراكز لتقييم شامل من جودة خدماتها المقدمة للعملاء، ومن ثم إصدار شهادة جودة صادرة من هيئة المواصفات وفقًا لمتطلبات واشتراطات محددة؛ لرفع مستوى التنافسية والجودة في هذا النوع من المراكز المتخصصة.

وتطبق معايير هذه الشهادة على مختلف أنواع المراكز التي يتم فيها تقديم خدمات للمستفيدين، كما تُعنى بتطوير مراكز خدمات العملاء في جميع المنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتغطي الخدمات المباشرة المقدمة للمستفيدين في إطار حصولهم على منتج أو خدمة، ويشمل ذلك التواصل الشخصي المباشر والمكالمات الهاتفية، وأنظمة الخدمة الذاتية، والخدمات الإلكترونية وغيرها من العمليات المماثلة.

ونوّهت هيئة المواصفات بأن تطبيق هذه اللائحة، يستهدف توفير الوقت والجهد والتكلفة للخدمات، ورفع مستوى مراكز خدمة المستفيدين، وتوضيح وتسهيل الإجراءات واختصار العمليات، وتوفير معايير موحدة للخدمة، بالإضافة إلى رفع مستويات رضا المستفيد ورفع معايير الخدمة، وكذلك تحسين بيئة انتظار المستفيدين.

وأعربت الهيئة عن استعدادها لتأهيل الجهات الحكومية والخاصة التي ترغب في تطبيق متطلبات اللائحة؛ مؤكدة أن الحصول على تلك شهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين يستدعي توفير المنشأة لمعلومات التواصل والمكان لمركز الخدمة، وحسن الاستقبال والتوجيه "الاستقبال الهاتفي، الاستقبال المباشر"، بالإضافة إلى تقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الأشخاص "ذوي الإعاقة، وكبار السن، والحوامل، وغيرهم"، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الخدمة بشكل سهل ودقيق، وتهيئة صالات الاستقبال، وكذلك تطبيق نظام الجودة بالمركز.

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"المواصفات" تحفّز المنشآت الوطنية بشهادة متخصصة لجودة مراكز خدمة المستفيدين
سبق

بدأت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في تفعيل متطلبات اللائحة الفنية لشهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين (حياك) على مراكز خدمة المستفيدين بالأجهزة الحكومية والخاصة.

وتسعى هيئة المواصفات من خلال تطبيق متطلبات هذه اللائحة، لضمان جودة ما تُقدمه مراكز خدمة المستفيدين بالمنشآت من خدمات؛ وفقًا لأسس العمل المؤسسي، وبما يتوافق مع متطلبات نظم إدارة الجودة المختلفة.

حيث تخضع تلك المراكز لتقييم شامل من جودة خدماتها المقدمة للعملاء، ومن ثم إصدار شهادة جودة صادرة من هيئة المواصفات وفقًا لمتطلبات واشتراطات محددة؛ لرفع مستوى التنافسية والجودة في هذا النوع من المراكز المتخصصة.

وتطبق معايير هذه الشهادة على مختلف أنواع المراكز التي يتم فيها تقديم خدمات للمستفيدين، كما تُعنى بتطوير مراكز خدمات العملاء في جميع المنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتغطي الخدمات المباشرة المقدمة للمستفيدين في إطار حصولهم على منتج أو خدمة، ويشمل ذلك التواصل الشخصي المباشر والمكالمات الهاتفية، وأنظمة الخدمة الذاتية، والخدمات الإلكترونية وغيرها من العمليات المماثلة.

ونوّهت هيئة المواصفات بأن تطبيق هذه اللائحة، يستهدف توفير الوقت والجهد والتكلفة للخدمات، ورفع مستوى مراكز خدمة المستفيدين، وتوضيح وتسهيل الإجراءات واختصار العمليات، وتوفير معايير موحدة للخدمة، بالإضافة إلى رفع مستويات رضا المستفيد ورفع معايير الخدمة، وكذلك تحسين بيئة انتظار المستفيدين.

وأعربت الهيئة عن استعدادها لتأهيل الجهات الحكومية والخاصة التي ترغب في تطبيق متطلبات اللائحة؛ مؤكدة أن الحصول على تلك شهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين يستدعي توفير المنشأة لمعلومات التواصل والمكان لمركز الخدمة، وحسن الاستقبال والتوجيه "الاستقبال الهاتفي، الاستقبال المباشر"، بالإضافة إلى تقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الأشخاص "ذوي الإعاقة، وكبار السن، والحوامل، وغيرهم"، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الخدمة بشكل سهل ودقيق، وتهيئة صالات الاستقبال، وكذلك تطبيق نظام الجودة بالمركز.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
02:21 PM

"المواصفات" تحفّز المنشآت الوطنية بشهادة متخصصة لجودة مراكز خدمة المستفيدين

لضمان جودة ما تُقدمه من خدمات وفقًا لأسس العمل المؤسسي.. لرفع مستوى التنافسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في تفعيل متطلبات اللائحة الفنية لشهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين (حياك) على مراكز خدمة المستفيدين بالأجهزة الحكومية والخاصة.

وتسعى هيئة المواصفات من خلال تطبيق متطلبات هذه اللائحة، لضمان جودة ما تُقدمه مراكز خدمة المستفيدين بالمنشآت من خدمات؛ وفقًا لأسس العمل المؤسسي، وبما يتوافق مع متطلبات نظم إدارة الجودة المختلفة.

حيث تخضع تلك المراكز لتقييم شامل من جودة خدماتها المقدمة للعملاء، ومن ثم إصدار شهادة جودة صادرة من هيئة المواصفات وفقًا لمتطلبات واشتراطات محددة؛ لرفع مستوى التنافسية والجودة في هذا النوع من المراكز المتخصصة.

وتطبق معايير هذه الشهادة على مختلف أنواع المراكز التي يتم فيها تقديم خدمات للمستفيدين، كما تُعنى بتطوير مراكز خدمات العملاء في جميع المنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتغطي الخدمات المباشرة المقدمة للمستفيدين في إطار حصولهم على منتج أو خدمة، ويشمل ذلك التواصل الشخصي المباشر والمكالمات الهاتفية، وأنظمة الخدمة الذاتية، والخدمات الإلكترونية وغيرها من العمليات المماثلة.

ونوّهت هيئة المواصفات بأن تطبيق هذه اللائحة، يستهدف توفير الوقت والجهد والتكلفة للخدمات، ورفع مستوى مراكز خدمة المستفيدين، وتوضيح وتسهيل الإجراءات واختصار العمليات، وتوفير معايير موحدة للخدمة، بالإضافة إلى رفع مستويات رضا المستفيد ورفع معايير الخدمة، وكذلك تحسين بيئة انتظار المستفيدين.

وأعربت الهيئة عن استعدادها لتأهيل الجهات الحكومية والخاصة التي ترغب في تطبيق متطلبات اللائحة؛ مؤكدة أن الحصول على تلك شهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين يستدعي توفير المنشأة لمعلومات التواصل والمكان لمركز الخدمة، وحسن الاستقبال والتوجيه "الاستقبال الهاتفي، الاستقبال المباشر"، بالإضافة إلى تقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الأشخاص "ذوي الإعاقة، وكبار السن، والحوامل، وغيرهم"، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الخدمة بشكل سهل ودقيق، وتهيئة صالات الاستقبال، وكذلك تطبيق نظام الجودة بالمركز.

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