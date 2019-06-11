النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر والأردن والمغرب تبلغ واشنطن بحضورها مؤتمر البحرين

يبحث دعم الاقتصاد الفلسطيني ضمن "صفقة القرن"

أفاد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بأن مصر والأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتزامها حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين أواخر يونيو الجاري، بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها وتعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن"، وفقاً لـ"رويترز".

وتعتبر مشاركة مصر والأردن مهمة على نحو خاص؛ لأنهما تاريخياً طرفان رئيسيان في جهود السلام "الإسرائيلية" الفلسطينية، لكن الزعماء الفلسطينيين تعهدوا بمقاطعة المؤتمر الذي ينعقد يومي 25 و26 يونيو.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصر والأردن والمغرب تبلغ واشنطن بحضورها مؤتمر البحرين
سبق

أفاد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بأن مصر والأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتزامها حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين أواخر يونيو الجاري، بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها وتعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن"، وفقاً لـ"رويترز".

وتعتبر مشاركة مصر والأردن مهمة على نحو خاص؛ لأنهما تاريخياً طرفان رئيسيان في جهود السلام "الإسرائيلية" الفلسطينية، لكن الزعماء الفلسطينيين تعهدوا بمقاطعة المؤتمر الذي ينعقد يومي 25 و26 يونيو.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
07:54 PM

مصر والأردن والمغرب تبلغ واشنطن بحضورها مؤتمر البحرين

يبحث دعم الاقتصاد الفلسطيني ضمن "صفقة القرن"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
821

أفاد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بأن مصر والأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتزامها حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين أواخر يونيو الجاري، بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها وتعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن"، وفقاً لـ"رويترز".

وتعتبر مشاركة مصر والأردن مهمة على نحو خاص؛ لأنهما تاريخياً طرفان رئيسيان في جهود السلام "الإسرائيلية" الفلسطينية، لكن الزعماء الفلسطينيين تعهدوا بمقاطعة المؤتمر الذي ينعقد يومي 25 و26 يونيو.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,563
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,398
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,397
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,194

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة