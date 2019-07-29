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"الحج والعمرة" لمرشحي الوظائف الإدارية: راجعوا الموارد البشرية

لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم ومصطحبين الوثائق المطلوبة

دعت وزارة الحج والعمرة مرشحين، و38 مرشحة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية لوزارة الحج والعمرة التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 22 /09/ 1440هـ، لمراجعة المقر الرئيس للوزارة بمكة المكرمة حي الحمراء "الإدارة العامة للموارد البشرية"، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 /11/ 1440ه إلى يوم الخميس الموافق 29 /11/ 1440هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة.

من جانبه أوضح مدير عام الشؤون المالية بوزارة الحج والعمرة خالد القزلان، أن إجراءات المرشحين والمرشحات الذين أعلنت أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان، والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين، وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في المؤهل العلمي، وأقدمية التخرج، واجتياز المقابلة الشخصية.

وأهاب القزلان بأن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف، مطالباً المرشحين والمرشحات إحضار الوثائق المطلوبة بينها أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، و4 صور شمسية مقاس 4*6 بخلفية بيضاء، والعنوان الوطني، والحساب البنكي، إضافة إلى أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، ومعادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة، ونسخة من كشف الدرجات, بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.

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"الحج والعمرة" لمرشحي الوظائف الإدارية: راجعوا الموارد البشرية
سبق

دعت وزارة الحج والعمرة مرشحين، و38 مرشحة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية لوزارة الحج والعمرة التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 22 /09/ 1440هـ، لمراجعة المقر الرئيس للوزارة بمكة المكرمة حي الحمراء "الإدارة العامة للموارد البشرية"، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 /11/ 1440ه إلى يوم الخميس الموافق 29 /11/ 1440هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة.

من جانبه أوضح مدير عام الشؤون المالية بوزارة الحج والعمرة خالد القزلان، أن إجراءات المرشحين والمرشحات الذين أعلنت أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان، والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين، وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في المؤهل العلمي، وأقدمية التخرج، واجتياز المقابلة الشخصية.

وأهاب القزلان بأن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف، مطالباً المرشحين والمرشحات إحضار الوثائق المطلوبة بينها أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، و4 صور شمسية مقاس 4*6 بخلفية بيضاء، والعنوان الوطني، والحساب البنكي، إضافة إلى أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، ومعادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة، ونسخة من كشف الدرجات, بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
07:28 PM

"الحج والعمرة" لمرشحي الوظائف الإدارية: راجعوا الموارد البشرية

لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم ومصطحبين الوثائق المطلوبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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دعت وزارة الحج والعمرة مرشحين، و38 مرشحة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية لوزارة الحج والعمرة التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 22 /09/ 1440هـ، لمراجعة المقر الرئيس للوزارة بمكة المكرمة حي الحمراء "الإدارة العامة للموارد البشرية"، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 /11/ 1440ه إلى يوم الخميس الموافق 29 /11/ 1440هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة.

من جانبه أوضح مدير عام الشؤون المالية بوزارة الحج والعمرة خالد القزلان، أن إجراءات المرشحين والمرشحات الذين أعلنت أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان، والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين، وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في المؤهل العلمي، وأقدمية التخرج، واجتياز المقابلة الشخصية.

وأهاب القزلان بأن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف، مطالباً المرشحين والمرشحات إحضار الوثائق المطلوبة بينها أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، و4 صور شمسية مقاس 4*6 بخلفية بيضاء، والعنوان الوطني، والحساب البنكي، إضافة إلى أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، ومعادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة، ونسخة من كشف الدرجات, بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.

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