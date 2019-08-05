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شاهد.. حجاج يشيدون بالخدمات الصحية المميزة التي يلقونها

"الصحة" وفرت جميع الإمكانيات لضيوف الرحمن

عبر أحد الحجاج عن تقديره لما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات صحية مميزة لضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة على مدار العام، واصفاً مشاعره منذ دخوله إلى أراضي المملكة، ومقدماً الشكر لأبطال الصحة في مستشفى الأنصار بعد تقديم الرعاية الصحية له، إثر عارض صحي تعرض له أثناء وجوده في المدينة المنورة.
كما وصفت حاجة من جنسية عربية مشاعرها، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت لها في مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، وما توليه حكومة المملكة من اهتمام بالغ بضيوف الرحمن من شتى بقاع العالم، وما شاهدته من إمكانيات وخدمات جبارة صحية تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن؛ حيث ستتمكن -بمشيئة الله- من أداء مناسك ‎الحج لهذا العام وهي في أتم الصحة والعافية.

فيما أقدم حاج في منطقة المدينة المنورة على تقبيل رأس أحد الكودار الصحية، بعد خدمته العلاجية وضمان راحته؛ ليؤدي نسكه بكل يسر وسهولة، معبراً عن مشاعره حول ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود مميزة لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من شتى أنحاء العالم؛ لأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

يشار إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفرت جميع الإمكانيات لضيوف الرحمن؛ لتسهيل أدائهم لفريضتهم بكل يسر وسهولة، من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عاليّاً وإمكانيات كبيرة، بدعم غير محدود من وزارة الصحة؛ لتقديم كل الخدمات الطبية، والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقاً للرؤية الطموحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. حجاج يشيدون بالخدمات الصحية المميزة التي يلقونها
سبق

عبر أحد الحجاج عن تقديره لما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات صحية مميزة لضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة على مدار العام، واصفاً مشاعره منذ دخوله إلى أراضي المملكة، ومقدماً الشكر لأبطال الصحة في مستشفى الأنصار بعد تقديم الرعاية الصحية له، إثر عارض صحي تعرض له أثناء وجوده في المدينة المنورة.
كما وصفت حاجة من جنسية عربية مشاعرها، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت لها في مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، وما توليه حكومة المملكة من اهتمام بالغ بضيوف الرحمن من شتى بقاع العالم، وما شاهدته من إمكانيات وخدمات جبارة صحية تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن؛ حيث ستتمكن -بمشيئة الله- من أداء مناسك ‎الحج لهذا العام وهي في أتم الصحة والعافية.

فيما أقدم حاج في منطقة المدينة المنورة على تقبيل رأس أحد الكودار الصحية، بعد خدمته العلاجية وضمان راحته؛ ليؤدي نسكه بكل يسر وسهولة، معبراً عن مشاعره حول ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود مميزة لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من شتى أنحاء العالم؛ لأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

يشار إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفرت جميع الإمكانيات لضيوف الرحمن؛ لتسهيل أدائهم لفريضتهم بكل يسر وسهولة، من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عاليّاً وإمكانيات كبيرة، بدعم غير محدود من وزارة الصحة؛ لتقديم كل الخدمات الطبية، والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقاً للرؤية الطموحة.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
06:55 PM

شاهد.. حجاج يشيدون بالخدمات الصحية المميزة التي يلقونها

"الصحة" وفرت جميع الإمكانيات لضيوف الرحمن

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ماجد الرفاعي - ينبع
0
1,530

عبر أحد الحجاج عن تقديره لما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات صحية مميزة لضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة على مدار العام، واصفاً مشاعره منذ دخوله إلى أراضي المملكة، ومقدماً الشكر لأبطال الصحة في مستشفى الأنصار بعد تقديم الرعاية الصحية له، إثر عارض صحي تعرض له أثناء وجوده في المدينة المنورة.
كما وصفت حاجة من جنسية عربية مشاعرها، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت لها في مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، وما توليه حكومة المملكة من اهتمام بالغ بضيوف الرحمن من شتى بقاع العالم، وما شاهدته من إمكانيات وخدمات جبارة صحية تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن؛ حيث ستتمكن -بمشيئة الله- من أداء مناسك ‎الحج لهذا العام وهي في أتم الصحة والعافية.

فيما أقدم حاج في منطقة المدينة المنورة على تقبيل رأس أحد الكودار الصحية، بعد خدمته العلاجية وضمان راحته؛ ليؤدي نسكه بكل يسر وسهولة، معبراً عن مشاعره حول ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود مميزة لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من شتى أنحاء العالم؛ لأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

يشار إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفرت جميع الإمكانيات لضيوف الرحمن؛ لتسهيل أدائهم لفريضتهم بكل يسر وسهولة، من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عاليّاً وإمكانيات كبيرة، بدعم غير محدود من وزارة الصحة؛ لتقديم كل الخدمات الطبية، والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقاً للرؤية الطموحة.

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