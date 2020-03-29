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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند6376.62 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 49.70 نقطة ليقفل عند مستوى 6376.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 155 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت أم القرى، والأسماك، وأسمنت القصيم، وأسمنت الشرقية، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أمانة للتأمين، والوطنية، ومجموعة الحكير، وتشب، والخبير ريت فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 6.33%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وأسمنت المدينة، وأسمنت حائل، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وأسمنت المدينة، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 88.63 نقطة ليقفل عند مستوى 5599.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 648 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية الأسهم المتداولة

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند6376.62 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 49.70 نقطة ليقفل عند مستوى 6376.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 155 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت أم القرى، والأسماك، وأسمنت القصيم، وأسمنت الشرقية، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أمانة للتأمين، والوطنية، ومجموعة الحكير، وتشب، والخبير ريت فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 6.33%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وأسمنت المدينة، وأسمنت حائل، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وأسمنت المدينة، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 88.63 نقطة ليقفل عند مستوى 5599.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 648 صفقة.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
02:42 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند6376.62 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليارات ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 49.70 نقطة ليقفل عند مستوى 6376.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 155 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت أم القرى، والأسماك، وأسمنت القصيم، وأسمنت الشرقية، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أمانة للتأمين، والوطنية، ومجموعة الحكير، وتشب، والخبير ريت فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 6.33%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وأسمنت المدينة، وأسمنت حائل، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وأسمنت المدينة، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 88.63 نقطة ليقفل عند مستوى 5599.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 648 صفقة.

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