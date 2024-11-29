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الكشف عن تفاصيل بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز

غداً من خلال مؤتمر صحفي موسع

يعقد الاتحاد السعودي للفروسية غداً مؤتمراً صحافياً موسعًا للحديث عن إقامة بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز والمزمع إقامتها الشهر المقبل في الرياض.
ويتضمن المؤتمر الصحفي الكشف عن تفاصيل استضافة الرياض لأهم الجولات العالمية في مجال رياضة قفز الحواجز بدءاً من العام المقبل.

وكان الاتحاد السعودي للفروسية قد أنهى استضافة بطولة "جولات الرياض" لقفز الحواجز الدولية، على مدى أسبوعين (32 شوطاً) وبمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من نخبة الفرسان من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، والتي شهدت منافسات قوية خاصة في الأشواط المؤهلة لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الكشف عن تفاصيل بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز
سبق

يعقد الاتحاد السعودي للفروسية غداً مؤتمراً صحافياً موسعًا للحديث عن إقامة بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز والمزمع إقامتها الشهر المقبل في الرياض.
ويتضمن المؤتمر الصحفي الكشف عن تفاصيل استضافة الرياض لأهم الجولات العالمية في مجال رياضة قفز الحواجز بدءاً من العام المقبل.

وكان الاتحاد السعودي للفروسية قد أنهى استضافة بطولة "جولات الرياض" لقفز الحواجز الدولية، على مدى أسبوعين (32 شوطاً) وبمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من نخبة الفرسان من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، والتي شهدت منافسات قوية خاصة في الأشواط المؤهلة لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
03:27 PM

الكشف عن تفاصيل بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز

غداً من خلال مؤتمر صحفي موسع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعقد الاتحاد السعودي للفروسية غداً مؤتمراً صحافياً موسعًا للحديث عن إقامة بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز والمزمع إقامتها الشهر المقبل في الرياض.
ويتضمن المؤتمر الصحفي الكشف عن تفاصيل استضافة الرياض لأهم الجولات العالمية في مجال رياضة قفز الحواجز بدءاً من العام المقبل.

وكان الاتحاد السعودي للفروسية قد أنهى استضافة بطولة "جولات الرياض" لقفز الحواجز الدولية، على مدى أسبوعين (32 شوطاً) وبمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من نخبة الفرسان من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، والتي شهدت منافسات قوية خاصة في الأشواط المؤهلة لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا.

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