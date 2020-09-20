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4211 شكوى استقبلتها هيئة "حقوق الإنسان" خلال عام

تصدّرتها قضايا العدالة الجنائية والحماية من الإيذاء والهوية

استقبلت هيئة حقوق الإنسان خلال العام المالي 1440 / 1441 هـ، 4211 شكوى؛ منها 2430 شكوى لسعوديين بنسبة 57.71% من إجمالي الشكاوى، و1781 شكوى لغير السعوديين بنسبة 42.29%، وبلغت شكاوى الذكور 2448 بنسبة 58.13%، مقابل 1763 شكوى للإناث بنسبة 41.87%.

وأوضحت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة بنت محمد الحقباني؛ أن قضايا العدالة الجنائية تصدّرت قائمة الشكاوى من ناحية موضوعها بــــ844 شكوى تمثل 20.04% من إجمالي عدد الشكاوى، تلتها قضايا الحماية من الإيذاء بــ627 شكوى، بما يعادل 14.89%، ثم قضايا الهوية والجنسية بــ566 شكوى ما يمثل 13.44%.. وذكرت أن فرع منطقة جازان تصدّر الشكاوى الواردة بتلقيه 1114 شكوى، تمثل 26.45%، تلته الإدارة العامة للشكاوى بالمقر الرئيس في الرياض بــ 1090 شكوى تمثل 25,88%، ثم فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرّمة الذي تلقى 978 شكوى بنسبة 23.22% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة.

وأفادت الحقباني؛ بأن الشكاوى التي انتهت معالجتها خلال العام بلغت 2881 شكوى بنسبة 68.42%، في حين بلغت الشكاوى التي ما زالت الهيئة تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهائها 1103 شكاوى بنسبة 26.19%، فيما ما زالت هناك 227 شكوى تحت الدراسة تمثل 5.39% من الشكاوى المتسلمة.

وأكّدت أن الهيئة تتلقى الشكاوى والبلاغات في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وفقاً لما نص عليها تنظيمها، حيث نصت المادة الخامسة "الفقرة 7" على: "تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها".

وأتاحت عديداً من الخدمات الإلكترونية لاستقبال الشكاوى، التي تشمل الموقع الإلكتروني، والبريد الإلكتروني، والهاتف، والفاكس، والبريد، إضافة إلى الحضور إلى مقر الهيئة أو أحد فروعها.

واختتمت بأن الهيئة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الجهات الحكومية من خلال الرد على استفساراتها، وطلبات الإفادة، بما يسرّع وتيرة البت في الشكاوى وانهائها خلال وقت وجيز.

هيئة حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4211 شكوى استقبلتها هيئة "حقوق الإنسان" خلال عام
سبق

استقبلت هيئة حقوق الإنسان خلال العام المالي 1440 / 1441 هـ، 4211 شكوى؛ منها 2430 شكوى لسعوديين بنسبة 57.71% من إجمالي الشكاوى، و1781 شكوى لغير السعوديين بنسبة 42.29%، وبلغت شكاوى الذكور 2448 بنسبة 58.13%، مقابل 1763 شكوى للإناث بنسبة 41.87%.

وأوضحت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة بنت محمد الحقباني؛ أن قضايا العدالة الجنائية تصدّرت قائمة الشكاوى من ناحية موضوعها بــــ844 شكوى تمثل 20.04% من إجمالي عدد الشكاوى، تلتها قضايا الحماية من الإيذاء بــ627 شكوى، بما يعادل 14.89%، ثم قضايا الهوية والجنسية بــ566 شكوى ما يمثل 13.44%.. وذكرت أن فرع منطقة جازان تصدّر الشكاوى الواردة بتلقيه 1114 شكوى، تمثل 26.45%، تلته الإدارة العامة للشكاوى بالمقر الرئيس في الرياض بــ 1090 شكوى تمثل 25,88%، ثم فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرّمة الذي تلقى 978 شكوى بنسبة 23.22% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة.

وأفادت الحقباني؛ بأن الشكاوى التي انتهت معالجتها خلال العام بلغت 2881 شكوى بنسبة 68.42%، في حين بلغت الشكاوى التي ما زالت الهيئة تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهائها 1103 شكاوى بنسبة 26.19%، فيما ما زالت هناك 227 شكوى تحت الدراسة تمثل 5.39% من الشكاوى المتسلمة.

وأكّدت أن الهيئة تتلقى الشكاوى والبلاغات في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وفقاً لما نص عليها تنظيمها، حيث نصت المادة الخامسة "الفقرة 7" على: "تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها".

وأتاحت عديداً من الخدمات الإلكترونية لاستقبال الشكاوى، التي تشمل الموقع الإلكتروني، والبريد الإلكتروني، والهاتف، والفاكس، والبريد، إضافة إلى الحضور إلى مقر الهيئة أو أحد فروعها.

واختتمت بأن الهيئة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الجهات الحكومية من خلال الرد على استفساراتها، وطلبات الإفادة، بما يسرّع وتيرة البت في الشكاوى وانهائها خلال وقت وجيز.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
12:48 PM

4211 شكوى استقبلتها هيئة "حقوق الإنسان" خلال عام

تصدّرتها قضايا العدالة الجنائية والحماية من الإيذاء والهوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت هيئة حقوق الإنسان خلال العام المالي 1440 / 1441 هـ، 4211 شكوى؛ منها 2430 شكوى لسعوديين بنسبة 57.71% من إجمالي الشكاوى، و1781 شكوى لغير السعوديين بنسبة 42.29%، وبلغت شكاوى الذكور 2448 بنسبة 58.13%، مقابل 1763 شكوى للإناث بنسبة 41.87%.

وأوضحت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة بنت محمد الحقباني؛ أن قضايا العدالة الجنائية تصدّرت قائمة الشكاوى من ناحية موضوعها بــــ844 شكوى تمثل 20.04% من إجمالي عدد الشكاوى، تلتها قضايا الحماية من الإيذاء بــ627 شكوى، بما يعادل 14.89%، ثم قضايا الهوية والجنسية بــ566 شكوى ما يمثل 13.44%.. وذكرت أن فرع منطقة جازان تصدّر الشكاوى الواردة بتلقيه 1114 شكوى، تمثل 26.45%، تلته الإدارة العامة للشكاوى بالمقر الرئيس في الرياض بــ 1090 شكوى تمثل 25,88%، ثم فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرّمة الذي تلقى 978 شكوى بنسبة 23.22% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة.

وأفادت الحقباني؛ بأن الشكاوى التي انتهت معالجتها خلال العام بلغت 2881 شكوى بنسبة 68.42%، في حين بلغت الشكاوى التي ما زالت الهيئة تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهائها 1103 شكاوى بنسبة 26.19%، فيما ما زالت هناك 227 شكوى تحت الدراسة تمثل 5.39% من الشكاوى المتسلمة.

وأكّدت أن الهيئة تتلقى الشكاوى والبلاغات في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وفقاً لما نص عليها تنظيمها، حيث نصت المادة الخامسة "الفقرة 7" على: "تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها".

وأتاحت عديداً من الخدمات الإلكترونية لاستقبال الشكاوى، التي تشمل الموقع الإلكتروني، والبريد الإلكتروني، والهاتف، والفاكس، والبريد، إضافة إلى الحضور إلى مقر الهيئة أو أحد فروعها.

واختتمت بأن الهيئة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الجهات الحكومية من خلال الرد على استفساراتها، وطلبات الإفادة، بما يسرّع وتيرة البت في الشكاوى وانهائها خلال وقت وجيز.

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