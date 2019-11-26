متمتعًا بعزيمة الأبطال.. "الراجحي" يتطلع لرفع التحدي في "رالي باها الرياض"

أشاد بجهود الاتحاد وقال: من المهم التواجد في هذه البطولة الوطنية.. علينا إبرازها

سيشارك السائق السعودي النجم يزيد بن محمد الراجحي في رالي الرياض، الجولة الرابعة من بطولة السعودية للراليات، والذي سيقام في الفترة ما بين 28 و30 من (نوفمبر)، والمصنف في فئة الراليات الصحراوية القصيرة "باها".

يتوجه البطل الراجحي لخوض هذه الجولة متمتعًا بعزيمة قوية لمواصلة أدائه القوي الذي أظهره في الجولات السابقة، عندما أحرز الفوز في جولتي القصيم والعلا نيوم. وكما العادة، سيشارك الراجحي في سيارة تويوتا "هايلوكس" رباعية الدفع؛ في حين سيجلس إلى جواره الملاح مايكل أور.

وحازت البطولة على اهتمام كبير خلال الموسم الأول لها، ليس على المستوى المحلي وحسب؛ بل على المستوى العالمي؛ حيث بدأت في جذب نجوم عالميين؛ الأمر الذي يزيد من عزيمة الراجحي للتفوق على أرضه وبين جمهوره؛ فضلًا عن كونها تأتي في إطار الاستعدادات الأخيرة قبيل رالي داكار 2020، الذي تستضيفه المملكة.

وقال الراجحي: "من المهم التواجد في هذه البطولة الوطنية؛ إذ علينا كسائقين سعوديين أن نُبرزها أكثر وأكثر، ونرفع من مستواها وتنافسياتها من خلال المشاركة الجدية والعالية؛ فضلًا عن ذلك نقترب أكثر وأكثر من رالي داكار، والذي سيقام على الأرض المملكة؛ لذا من الضروري التحضير له، وحاليًا أعتقد أنه لا يوجد أفضل من هذه البطولة للتحضير لها".

وأضاف: "جاءت بطولة السعودية للراليات الصحراوية في الوقت المناسب؛ ليس لنا كسائقين محترفين وحسب، بل للسائقين السعوديين الآخرين ممن يرغبون بميدان للتحضير والاختبار والتدريب من أجل رالي داكار".

كما أشاد الراجحي بالجهود التي يبذلها الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والهيئة العامة للرياضة في تطوير وتنمية رياضة السيارات في المملكة؛ خصوصًا بين الشباب.

جدير بالذكر أن المشاركات في الجولات والمنافسات الوطنية تشكّل جزءًا هامًّا من مسيرة الراجحي، الذي يعتبر من السائقين في هذا الصدد، يشهد على ذلك فوزه عدة مرات براليات محلية وبأكثر من فئة، منها راليات حائل الدولي وجدة، الخاص بسيارات الدفع الرباعي، والشرقية الذي انضوى تحت راية بطولة الشرق الأوسط للراليات.

سيتيح إقامة الرالي قرب العاصمة الرياض المجال لمحبي الراليات وعشاقها فرصة حضوره، ومشاهدة المنافسات القوية بين المشاركين.

وجّه الراجحي شكره الكبير لشركة عبداللطيف جميل، وكلاء سيارات تويوتا ولكزس في المملكة العربية السعودية، على الدعم الذي يقدمونه له ولبطولة السعودية للراليات الصحراوية خصوصًا، ولجميع الأحداث التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.