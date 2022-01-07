شاهد من حائل.. 26 دقيقة تنقذ أول حالة تنقل بمسار "الجلطات القلبية"

رحلة بدأت ببلاغ عن وجود مريض بالعقد الخامس يشكو آلاماً بالصدر

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل نقل أول حالة إسعافية ضمن مسار "الجلطات القلبية ما قبل المستشفى" الذي تم تفعيله مؤخراً، والذي يهدف إلى إنقاذ حياة مرضى القلب عبر اختصار الوقت المستغرق لتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة حائل عبدالرحمن اليحيا أن غرفة العمليات بفرع بحائل قد تلقت بلاغًا عبر رقم الطوارئ (997)، بوجود مريض بالعقد الخامس من العمر يشكو من آلام بالصدر، وعلى الفور باشرت إحدى الفرق الإسعافية العاملة بالميدان الحالة.

وحال وصول الفرقة للموقع، أجرت الكشف الطبي عبر فحص العلامات الحيوية وإجراء تخطيط قلبي ECG، حيث تبين لها اشتباه وجود جلطة قلبية، فقامت على الفور بتمرير صورة التخطيط إلى الاستشاري المناوب في التوجيه الطبي بالهلال الأحمر عبر الأجهزة الذكية، الذي أكد بدوره وجود جلطة قلبية ووجه لتفعيل معمل القسطرة القلبية بمركز القلب بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل.

وبناءً على توجيه الاستشاري، مرّت الفرقة برفقة الحالة من خلال مدخل خاص للمستشفى، حيث تسلم الفريق الطبي بمعمل القسطرة الحالة، وأجرى لها القسطرة القلبية في الوقت المناسب، مجنباً المريض حدوث أي مضاعفات ولله الحمد.

وأوضح "اليحيا" أن الوقت الذي استغرقته الفرقة منذ مباشرتها للحالة وحتى تسليمها لمعمل القسطرة بلغ 26 دقيقة فقط، وهو ما يعد إنجاز يأتي ثمرة تعاون بين فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل وتجمّع حائل الصحي.