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"الصحة": إعطاء أكثر من 36 مليون جرعة لقاح كورونا عبر أكثر من 587 موقعًا

نصحت الجميع بالتواصل مع "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة

أعلنت وزارة الصحة عن إعطاء أكثر من 36 مليون جرعة لقاح كورونا في المملكة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم.

وأوصت وزارة الصحة، الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي؛ للحصول على لقاح كورونا؛ مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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"الصحة": إعطاء أكثر من 36 مليون جرعة لقاح كورونا عبر أكثر من 587 موقعًا
سبق

أعلنت وزارة الصحة عن إعطاء أكثر من 36 مليون جرعة لقاح كورونا في المملكة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم.

وأوصت وزارة الصحة، الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي؛ للحصول على لقاح كورونا؛ مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
09:18 AM

"الصحة": إعطاء أكثر من 36 مليون جرعة لقاح كورونا عبر أكثر من 587 موقعًا

نصحت الجميع بالتواصل مع "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة عن إعطاء أكثر من 36 مليون جرعة لقاح كورونا في المملكة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم.

وأوصت وزارة الصحة، الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي؛ للحصول على لقاح كورونا؛ مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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201,250 سيارة ..

05 يوليو
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38 مليار ..

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