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"طفلك معنا بأمان".. حملة بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين لخدمة ضيوف الرحمن

لمَنع ضَياع الأطفال خلال انشغال أهليهم بوضع أساور على المعصم بكل المعلومات

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية- حملة "طفلك معنا بأمان".

وأوضح مدير وحدة الزائر الصغير بالرئاسة فهد الحتيرشي، أن الحملة تهدف إلى منع ضياع الأطفال -لا قدر الله- من خلال وضع أساور على معصم الأطفال داخل الحرمين الشريفين، وقت انشغال أهليهم بأداء فريضة الحج والعمرة، عبر تدوين معلومات الاتصال بذوي الطفل على الأسورة؛ مشيرًا إلى أن أماكن توزيع الأساور في الأبواب التالية: باب 98، وباب أجياد، وباب 68.

يأتي ذلك وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

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"طفلك معنا بأمان".. حملة بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين لخدمة ضيوف الرحمن
سبق

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية- حملة "طفلك معنا بأمان".

وأوضح مدير وحدة الزائر الصغير بالرئاسة فهد الحتيرشي، أن الحملة تهدف إلى منع ضياع الأطفال -لا قدر الله- من خلال وضع أساور على معصم الأطفال داخل الحرمين الشريفين، وقت انشغال أهليهم بأداء فريضة الحج والعمرة، عبر تدوين معلومات الاتصال بذوي الطفل على الأسورة؛ مشيرًا إلى أن أماكن توزيع الأساور في الأبواب التالية: باب 98، وباب أجياد، وباب 68.

يأتي ذلك وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
10:16 AM

"طفلك معنا بأمان".. حملة بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين لخدمة ضيوف الرحمن

لمَنع ضَياع الأطفال خلال انشغال أهليهم بوضع أساور على المعصم بكل المعلومات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية- حملة "طفلك معنا بأمان".

وأوضح مدير وحدة الزائر الصغير بالرئاسة فهد الحتيرشي، أن الحملة تهدف إلى منع ضياع الأطفال -لا قدر الله- من خلال وضع أساور على معصم الأطفال داخل الحرمين الشريفين، وقت انشغال أهليهم بأداء فريضة الحج والعمرة، عبر تدوين معلومات الاتصال بذوي الطفل على الأسورة؛ مشيرًا إلى أن أماكن توزيع الأساور في الأبواب التالية: باب 98، وباب أجياد، وباب 68.

يأتي ذلك وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

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