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مذكرة تفاهم بين "التدريب التقني" و"الماجدية ريزيدنس".. لتعزيز التوطين

"الماجد": هدفنا طموح حيث نسعى لبناء أول مشروع بأيدٍ سعودية 100%

وقّعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض وشركة "الماجدية ريزيدنس" مذكرة تفاهم، بحضور نائب مدير عام الإدارة المهندس عمر العبيد، والرئيس التنفيذي لشركة "الماجدية ريزيدنس" عبدالسلام الماجد.

وتشمل مذكرة التفاهم إبرام اتفاقية بين إدارة التدريب التقني والمهني و"الماجدية ريزيدنس" لتدريب وتوظيف الخريجين وتوفير فرص عمل لهم في مجال أعمال الإنشاءات والمقاولات؛ سعيًا لرفع نسبة السعودة في القطاع الذي لا يزال من أقل القطاعات توطيناً في المملكة.

كما تتضمّن بحث إمكانية إنشاء معهد شراكات استراتيجية لتدريب وتأهيل كوادر وطنية؛ لتلبية احتياجات "الماجدية" من المهن والتخصصات المستهدفة.

وقال "الماجد": نرى فرصًا كبيرة في قطاعات البناء والتشييد والتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، ونؤمن بأهمية دورنا في دعم وبناء وتمكين الكوادر الوطنية وفتح الآفاق أمام أبناء الوطن في هذا القطاع.

وشدد على أهمية الشراكة مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في الرياض لتحقيق رؤية "الماجدية"؛ لتمكين أبناء الوطن في كل المجالات، مقدمًا شكره لكل مسؤولي وفريق عمل الإدارة، ومثمنًا جهودهم المبذولة في تطوير الكوادر الوطنية.

وكشف أن شركة "الماجدية ريزيدنس" وضعت هدفاً طموحاً وهو بناء أول مشروع في المملكة بأيدٍ سعودية بنسبة 100%، بحيث يكون جميع العاملين فيه والمشرفين والمهندسين سعوديون، دون الاستعانة بأي خبرات أو مهارات أجنبية".

وأضاف "الماجد": هذا هدف ستُسهم هذه الاتفاقية في تحقيقه، من حيث توفير الكوادر الوطنية المؤهلة من قبل الإدارة وتدريبهم وتوظيفهم في الماجدية.

وأردف: تدريب الكوادر السعودية يجب أن يكون هدفًا استراتيجيًّا لكل المطورين العقاريين؛ وذلك لضمان استدامة الأعمال.

يُذكر أن "الماجدية ريزيدنس" طوّرت حتى الآن 850 مبنى تحوي 12 ألف شقة يسكن فيها 40 ألف شخص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذكرة تفاهم بين "التدريب التقني" و"الماجدية ريزيدنس".. لتعزيز التوطين
سبق

وقّعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض وشركة "الماجدية ريزيدنس" مذكرة تفاهم، بحضور نائب مدير عام الإدارة المهندس عمر العبيد، والرئيس التنفيذي لشركة "الماجدية ريزيدنس" عبدالسلام الماجد.

وتشمل مذكرة التفاهم إبرام اتفاقية بين إدارة التدريب التقني والمهني و"الماجدية ريزيدنس" لتدريب وتوظيف الخريجين وتوفير فرص عمل لهم في مجال أعمال الإنشاءات والمقاولات؛ سعيًا لرفع نسبة السعودة في القطاع الذي لا يزال من أقل القطاعات توطيناً في المملكة.

كما تتضمّن بحث إمكانية إنشاء معهد شراكات استراتيجية لتدريب وتأهيل كوادر وطنية؛ لتلبية احتياجات "الماجدية" من المهن والتخصصات المستهدفة.

وقال "الماجد": نرى فرصًا كبيرة في قطاعات البناء والتشييد والتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، ونؤمن بأهمية دورنا في دعم وبناء وتمكين الكوادر الوطنية وفتح الآفاق أمام أبناء الوطن في هذا القطاع.

وشدد على أهمية الشراكة مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في الرياض لتحقيق رؤية "الماجدية"؛ لتمكين أبناء الوطن في كل المجالات، مقدمًا شكره لكل مسؤولي وفريق عمل الإدارة، ومثمنًا جهودهم المبذولة في تطوير الكوادر الوطنية.

وكشف أن شركة "الماجدية ريزيدنس" وضعت هدفاً طموحاً وهو بناء أول مشروع في المملكة بأيدٍ سعودية بنسبة 100%، بحيث يكون جميع العاملين فيه والمشرفين والمهندسين سعوديون، دون الاستعانة بأي خبرات أو مهارات أجنبية".

وأضاف "الماجد": هذا هدف ستُسهم هذه الاتفاقية في تحقيقه، من حيث توفير الكوادر الوطنية المؤهلة من قبل الإدارة وتدريبهم وتوظيفهم في الماجدية.

وأردف: تدريب الكوادر السعودية يجب أن يكون هدفًا استراتيجيًّا لكل المطورين العقاريين؛ وذلك لضمان استدامة الأعمال.

يُذكر أن "الماجدية ريزيدنس" طوّرت حتى الآن 850 مبنى تحوي 12 ألف شقة يسكن فيها 40 ألف شخص.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
02:40 PM

مذكرة تفاهم بين "التدريب التقني" و"الماجدية ريزيدنس".. لتعزيز التوطين

"الماجد": هدفنا طموح حيث نسعى لبناء أول مشروع بأيدٍ سعودية 100%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض وشركة "الماجدية ريزيدنس" مذكرة تفاهم، بحضور نائب مدير عام الإدارة المهندس عمر العبيد، والرئيس التنفيذي لشركة "الماجدية ريزيدنس" عبدالسلام الماجد.

وتشمل مذكرة التفاهم إبرام اتفاقية بين إدارة التدريب التقني والمهني و"الماجدية ريزيدنس" لتدريب وتوظيف الخريجين وتوفير فرص عمل لهم في مجال أعمال الإنشاءات والمقاولات؛ سعيًا لرفع نسبة السعودة في القطاع الذي لا يزال من أقل القطاعات توطيناً في المملكة.

كما تتضمّن بحث إمكانية إنشاء معهد شراكات استراتيجية لتدريب وتأهيل كوادر وطنية؛ لتلبية احتياجات "الماجدية" من المهن والتخصصات المستهدفة.

وقال "الماجد": نرى فرصًا كبيرة في قطاعات البناء والتشييد والتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، ونؤمن بأهمية دورنا في دعم وبناء وتمكين الكوادر الوطنية وفتح الآفاق أمام أبناء الوطن في هذا القطاع.

وشدد على أهمية الشراكة مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في الرياض لتحقيق رؤية "الماجدية"؛ لتمكين أبناء الوطن في كل المجالات، مقدمًا شكره لكل مسؤولي وفريق عمل الإدارة، ومثمنًا جهودهم المبذولة في تطوير الكوادر الوطنية.

وكشف أن شركة "الماجدية ريزيدنس" وضعت هدفاً طموحاً وهو بناء أول مشروع في المملكة بأيدٍ سعودية بنسبة 100%، بحيث يكون جميع العاملين فيه والمشرفين والمهندسين سعوديون، دون الاستعانة بأي خبرات أو مهارات أجنبية".

وأضاف "الماجد": هذا هدف ستُسهم هذه الاتفاقية في تحقيقه، من حيث توفير الكوادر الوطنية المؤهلة من قبل الإدارة وتدريبهم وتوظيفهم في الماجدية.

وأردف: تدريب الكوادر السعودية يجب أن يكون هدفًا استراتيجيًّا لكل المطورين العقاريين؛ وذلك لضمان استدامة الأعمال.

يُذكر أن "الماجدية ريزيدنس" طوّرت حتى الآن 850 مبنى تحوي 12 ألف شقة يسكن فيها 40 ألف شخص.

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