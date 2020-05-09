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كلاكيت رابع مرة في 5 أيام.. تركيا تفاجئ مواطنيها برفع أسعار البنزين

زيادات تطبق بدءاً من اليوم وتتفاوت بين منطقة وأخرى وتأخذ معها السولار

طبّقت الحكومة التركية، اليوم السبت، زيادة في سعر السولار بقيمة 13 قرشاً على كل لتر، وهي الزيادة الرابعة خلال الـ 5 أيام الأخيرة.

وقالت نقابة ملاك محطات التزوّد بالطاقة والمواد البترولية والغاز في تركيا (EPGİS)، في بيان أمس الجمعة: "الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات من المقرر أن تطبق اعتباراً من 9 مايو 2020، على أن تكون الزيادة 15 قرشاً على البنزين، و13 قرشاً على السولار".

ووفقا لـ "زمان" التركية، فبعد هذه الزيادة يكون سعر لتر السولار في أنقرة قد ارتفع من 5.23 ليرة تركية للتر الواحد إلى 5.46 ليرة تركية للتر، بينما ارتفع في إسطنبول من 5.15 ليرة إلى 5.28 ليرة للتر، أما مدينة إزمير فقد ارتفع سعر اللتر فيها من 5.25 ليرة إلى 5.38 ليرة للتر الواحد.

أما سعر البنزين، فقد ارتفع في إسطنبول من 5.56 ليرة إلى 5.71 ليرة، وارتفع في أنقرة وإزمير من 5.57 ليرة إلى 5.82 ليرة تركية للتر الواحد.

تركيا أسعار البنزين

الرئيسية/ أخبار العالم

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كلاكيت رابع مرة في 5 أيام.. تركيا تفاجئ مواطنيها برفع أسعار البنزين
سبق

طبّقت الحكومة التركية، اليوم السبت، زيادة في سعر السولار بقيمة 13 قرشاً على كل لتر، وهي الزيادة الرابعة خلال الـ 5 أيام الأخيرة.

وقالت نقابة ملاك محطات التزوّد بالطاقة والمواد البترولية والغاز في تركيا (EPGİS)، في بيان أمس الجمعة: "الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات من المقرر أن تطبق اعتباراً من 9 مايو 2020، على أن تكون الزيادة 15 قرشاً على البنزين، و13 قرشاً على السولار".

ووفقا لـ "زمان" التركية، فبعد هذه الزيادة يكون سعر لتر السولار في أنقرة قد ارتفع من 5.23 ليرة تركية للتر الواحد إلى 5.46 ليرة تركية للتر، بينما ارتفع في إسطنبول من 5.15 ليرة إلى 5.28 ليرة للتر، أما مدينة إزمير فقد ارتفع سعر اللتر فيها من 5.25 ليرة إلى 5.38 ليرة للتر الواحد.

أما سعر البنزين، فقد ارتفع في إسطنبول من 5.56 ليرة إلى 5.71 ليرة، وارتفع في أنقرة وإزمير من 5.57 ليرة إلى 5.82 ليرة تركية للتر الواحد.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
12:32 PM

كلاكيت رابع مرة في 5 أيام.. تركيا تفاجئ مواطنيها برفع أسعار البنزين

زيادات تطبق بدءاً من اليوم وتتفاوت بين منطقة وأخرى وتأخذ معها السولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طبّقت الحكومة التركية، اليوم السبت، زيادة في سعر السولار بقيمة 13 قرشاً على كل لتر، وهي الزيادة الرابعة خلال الـ 5 أيام الأخيرة.

وقالت نقابة ملاك محطات التزوّد بالطاقة والمواد البترولية والغاز في تركيا (EPGİS)، في بيان أمس الجمعة: "الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات من المقرر أن تطبق اعتباراً من 9 مايو 2020، على أن تكون الزيادة 15 قرشاً على البنزين، و13 قرشاً على السولار".

ووفقا لـ "زمان" التركية، فبعد هذه الزيادة يكون سعر لتر السولار في أنقرة قد ارتفع من 5.23 ليرة تركية للتر الواحد إلى 5.46 ليرة تركية للتر، بينما ارتفع في إسطنبول من 5.15 ليرة إلى 5.28 ليرة للتر، أما مدينة إزمير فقد ارتفع سعر اللتر فيها من 5.25 ليرة إلى 5.38 ليرة للتر الواحد.

أما سعر البنزين، فقد ارتفع في إسطنبول من 5.56 ليرة إلى 5.71 ليرة، وارتفع في أنقرة وإزمير من 5.57 ليرة إلى 5.82 ليرة تركية للتر الواحد.

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