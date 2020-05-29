بالصور .. 100 متطوع في مبادرة "لنعود مطمئنين" لتهيئة مساجد بالأحساء

لتعقيم أكثر من ٦٠ مسجداً وجامعاً في مختلف أحياء العيون

انطلقت اليوم مبادرة "لنعود مطمئنين" التي تستهدف مساجد مدينة العيون تحت إشراف فريق العيون التطوعي ومشاركة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعيون ولجنة التنمية الاجتماعية بالعيون ومجموعة فينا خير التطوعية وبتعاون من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء.

وتأتي المبادرة بعد التوجيه بفتح المساجد حيث يشارك أكثر من ١٠٠ متطوع من مختلف الجهات بالمساهمة في تهيئة وتعقيم أكثر من ٦٠ مسجداً وجامعاً في مختلف أحياء العيون.

وأكد قائد فريق العيون التطوعي سعد بن حمد العيد عن اعتزاز الجميع بهذه المشاركة الخيّرة التي تحمل الكثير من الأهداف السامية مثمناً للقيادة الرشيدة العطاءات المباركة ولكافة المواطنين والمقيمين تعاونهم والتزامهم في جائحة كورونا.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعيون الشيخ صالح الكليب إن القاصي والداني شهد ما قامت وتقوم به المملكة العربية السعودية من جهود إنسانية جبارة واحترافية عالية في إدارة الأزمة، مما كان له كبير الأثر في مواجهة الجائحة والعودة التدريجية للحياة الطبيعية وبالأخص عودة المساجد.